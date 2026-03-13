Замесиха Бойко Борисов в сага с вилнеещи виетнамски прасета в Димитровград

Странен селскостопанско-политически скандал се разрази в Димитровградско.

Димитровградчанин поиска помощ от служебния министър на земеделието Иван Христанов, след като от общината му отнели виетнамски прасета, които отглеждал. До скандала се стигнало обаче след няколко жалби на хората от с. Голямо Асеново, където той отглеждал животните. След проверка се оказа, че мъжът няма никакви документи за собственост, както и че не може да докаже, че прасетата са негови.

Терорът на вилнеещите прасета

Още: Нова зараза плъзна из Европа

Стана ясно, че мъжът отглеждал прасетата безпризорно, като животните влизали необезпокоявани в дворовете на хората и нанасяли щети. Предизвиквали смут и инциденти в населеното място. Има случай и на паднала възрастна жена, срещу която е изскочило едно от прасетата.

Кметът на Димитровград Иво Димов обясни на пресконференция, че мъжът е бил помолен да реши проблема, но той не е взел никакви мерки. Тогава от кметството взели решение прасетата да бъдат продадени.

Преди това обаче животните били отглеждани в специално регистриран обект. Местната власт дала срок на мъжа, но до изтичането му той не потърсил животните си, предаде БНР.

С цел да докаже реакцията на общината и съответните органи по случия, кметът показа цялата преписка с документи, включително и постъпилата подписка от недоволни граждани, в резултат на които службите са реагирали.

Източник: Getty Images

Още: Свиневъдите могат да подават заявления за втори транш за угояване на прасета

"Намесата" на министерството и Борисов

В четвъртък сагата обаче придобива обрат. От кметството разбрали, че събственикът на прасетата се е срещнал със служебния министър на земеделието Иван Христанов. Димитровградчанинът му се оплакал, че кметът му е откраднал 82 прасета. От своя страна министърът го посъветвал да отиде в Банкя при Бойко Борисов и той да му съдейства за решаването на проблема.

Според кмета Иво Димов това е недопустим начин на работа на служебния министър. "Вместо да се обади на подчинените си в ОДБХ и да изяснят случая, е замесил лидера на ГЕРБ", каза още Димов.

"За мен е абсолютно ненормално да изпращаш жалващ се гражданин пред дома на който и да е политик или партиен лидер и не смятам, че по този начин можем да решаваме проблемите на хората", възмути се кметът на Димитровград.