Ученик стреля през прозореца на училище в Хасково

В първия изцяло зает учебен ден - 16 септември - ученик от Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково е стрелял с оръжие в междучасието. Изстрелът е бил произведен през прозореца на класната стая с пистолет, съобщи bTV. Не е ясно дали пистолетът е газов, или е въздушен. Според "Нова телевизия" пистолет е открит в раницата на ученик от 9. клас. При стрелбата през прозореца в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали, гласи първоначалната информация.

Ученикът избягал, преди да дойде полиция

Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата.

Снимка: iStock

На място пристига полиция, но ученикът вече бил напуснал училището - под предлог, че отива да си купува закуска, гласи информацията на bTV.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в Регионалното управление на образованието в Хасково.

Според местната медия XNews ученикът е стрелял с газов пистолет. Момчето, което е произвело изстрела, тренира футбол, допълва онлайн изданието.