Хасково избра да вземе по-малко пари от наем на билбордове в спорен конкурс, ВАС се намеси

Върховният административен съд (ВАС) обърна хода на спорна обществена поръчка в Хасково за избор на наемател на общинските билбордове за 10 години напред. Изненадващо, общината с кмет Станислав Дечев (ГЕРБ) избра фирма, предложила с 800 000 лева по-малко от най-високата цифра сред другите кандидати и обещала значително по-ниски авансови плащания. Това е така, защото избраният критерий е "качество", а не цена, с което Хасково пропуска шанса да вземе 1,5 милиона лева за десетилетие и вместо това избира да получи 691 200 лева от наем.

Пред разследващата медия BIRD.bg Станислав Дечев е защитил решението.

В крайна сметка Върховният административен съд отмени решението на Община Хасково за две от трите обособени позиции в конкурсната процедура, след като преди това то е било потвърдено от няколко съдебни състава.

Защо точно тази фирма печели конкурса?

На 29 април 2024 г. Община Хасково обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предназначени за поставяне на рекламни билбордове. Тя обхваща три отделни пакета с общо между 10 и 12 локации всеки, т.е. над 90% от всички възможни локации за поставяне на външна реклама в града. Срокът на договорите е определен на 10 години, като за всеки пакет е предвидена отделна конкурсна документация.

Участват и утвърдени компании с дългогодишен опит във външната реклама, и по-малки дружества. След тях е “Джей Си Деко Имидж” - дружество, което е част от най-голямата международна група за външна реклама и градско обзавеждане. Победител става “Ел Ди Трейдинг”. И към момента тя оперира с по-голямата част от билбордовете на територията на Хасково, разказва BIRD.bg. Компанията е собственост на Делчо Пехливанов – виден хасковски бизнесмен.

През 2019 г. "Биволъ" свърза Пехливанов с депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Изданието напомня, че Пехливанов е бизнес партньор и с кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер от ДПС.

Наемната цена, която традиционно е водеща при отдаване под наем на общинска собственост, има относително ниска тежест в критериите за билбордовете в Хасково, докато основната част от оценката е свързана с т.нар “качествени характеристики” на рекламните съоръжения. Допълнителни точки се присъждат за “екологична” и “социална придадена стойност”. Не са определени конкретни критерии, минимални изисквания или количествени показатели.

Накрая компании с дългогодишен опит и утвърдени международни стандарти са класирани като „неотговарящи“ на ключовия критерий „качество“. Въпреки подробно разписани мерки за екологична ефективност и социална ангажираност, комисията приема, че офертата на “Джей Си Деко Имидж” не съдържа нито екологична, нито социална “придадена” стойност и им присъжда само базовия минимум точки. И други фирми са порязани по подобен начин. Единствено „Ел Ди Трейдинг“ е оценена като покриваща напълно условията.

Фирмата, класирана на първо място и спечелила и трите пакета, предлага най-ниската наемна цена сред участниците - 1800 лв. месечно за първата позиция от конкурсната процедура, или 4800 лв. за трите позиции без ДДС. Това означава 691 200 лв. с ДДС за 10 г.

Най-високите стойности за различните обособени позиции не са предложени от една компания. За първа и втора позиция това са 4001 лв. без ДДС, а за трета – 2478,80 лв. без ДДС.

Снимка: БГНЕС

Общината би могла да отдаде билбордовете за 1 509 235 лв. с ДДС за 10 години, но тя избира да ги отдаде за 691 200 лв. Фирмата победител е предложила с над 50% по-малко спрямо предложенията на фирмите с най-високи ценови стойности, посочва BIRD. “Ел Ди Трейдинг” предлага и 3 авансови вноски при подписване на договора, или 17 280 лв. с ДДС. “Джей Си Деко Имидж” например предлага 43 авансови вноски, тоест най-високото авансово плащане, в размер на над половин милион лева.

Какво решава съдът?

След обявяването на резултатите от конкурса двама от участниците оспорват класирането, като поставяват под съмнение начина, по който е приложена методиката за оценка. Жалби са подадени от “Джей Си Деко Имидж” и “Кривицки и Сие”, които твърдят, че допълнителни точки за “екологична” и “социална придадена стойност” са присъждани без ясни и предварително дефинирани критерии. Според жалбоподателите има изкривяване на крайното класиране и незаконосъобразно предимство за един участник.

И трите жалби - за трите позиции на конкурсната процедура - падат в Административен съд София – град. Съдия Мая Сукнарова отхвърля жалбата на “Джей Си Деко Имидж”. Съдия Галин Несторов, който отказа да даде кръвна проба или проба с дрегер след пътен инцидент, също реже една от жалбите. Последното от делата е решено от бившия зам.-председател на закрития вече специализиран съд Пламен Панайотов, осъдил на първа инстанция групата на „Недосегаемите“, която е свързвана с покойния съдебен лобист Мартин Божанов – Нотариуса.

Върховният административен съд - последна инстанция - отменя решенията на АССГ, както и класирането по първи и трети пакет. За втората обособена позиция все-още няма произнасяне на съда.

По дело 6178/2025 г. съдиите Тодор Петков, Красимир Кънчев и Таня Дамянова обръщат произнасянето на съдия Мая Сукнарова. Те отменят решението ѝ като незаконосъобразно и отменят решението на комисията в Хасково. Съставът на ВАС с членове Кремена Хараланова, Мира Райчева и Владимир Първанов отменя решението на Пламен Панайотов. ВАС връща процедурата за ново произнасяне. Именно тези две съдебни решения прогласяват за относими, законни и приложими аргументите на обжалвалите фирми.

В мотивите си магистратите приемат, че ключовият критерий за оценка и допълнителните точки за “екология” и “социална придадена стойност” са приложени неправилно и в противоречие с принципите на прозрачност и равнопоставеност. Тези условия не са ясно и конкретно дефинирани, което не дава право на комисията да откаже точки, когато в офертите са налице елементи с екологична или социална стойност, решава ВАС.

Кметът на Хасково защитава решението на общината

Кметът на Хасково Станислав Дечев категорично отхвърля тезата, че при отдаване под наем на билбордове водещ критерий трябва да бъде най-високата цена. Според него тръжната процедура, при която цената е доминиращ фактор, е подходяща за стандартизирани активи, но не и за обекти, които влияят върху “визуалната идентичност на града”, гласи отговорът му пред BIRD. Кметът изтъква, че ако цената е основен критерий, съществува риск от поставяне на морално остарели или зле поддържани рекламни съоръжения, липса на иновации и невъзможност за интегриране на социални елементи като безвъзмездно рекламно време за обществени кампании.

Дечев отхвърля и аргумента за пропусната полза за бюджета, като предупреждава, че прекомерно високата наемна цена би довела до “поскъпване на рекламната услуга”, натиск върху местния бизнес и “инфлационен ефект, който в крайна сметка се понася от гражданите”. По-ниската приета цена е мярка за защита на местната икономика, посочва той.

Дечев категорично отрича “политически или лични обвързаности” и заявява, че победителят е класиран заради “най-добрия комплекс от инвестиции, екологични мерки и социална отговорност“, а не по субективна преценка.