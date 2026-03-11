Поетесата Мирела Иванова и унгарския българист Дьорд Сонди са лауреатите на наградата „Пеньо Пенев” за 2026 г.

Поетесата Мирела Иванова и унгарския българист Дьорд Сонди са лауреатите предложени за удостояване с Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” за 2026 година. Това съобщи на пресконференция днес председателя на комисията по избора проф. д-р Владимир Атанасов – преподавател в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Факултет по Славянски филологии, след заседанието. Двамата уважавани автори са подкрепени от комисията в чийто състав са проф. д-р Пламен Дойнов - ректор на Нов български университет, преподавател по история и теория на литературата, академично и творческо писане и лауреат на Националната наградата „Пеньо Пенев“ за 2022г..; Здравка Евтимова - писател и преводач, преподавател в Софийски университет по творческо писане; Валентина Терзиева – директор на Градска библиотека „Пеньо Пенев”; Антоанета Станчева – директор на Исторически музей - Димитровград към който е и Дом-музей "Пеньо Пенев"; Диана Дончева – директора на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности” и Лора Йончева – учител по български език и литература.

„Наградата "Пеньо Пенев" е високо уважаван форум. Тя се връчва от 1970г. за принос в българската поезия и литература. Тази година бяха номинирани седем автори, сред които комисията се спря на едно име. Този безпорен лауреат беше излъчен след убедителни дебати и аргументи, така, че всички ние се солидализирахме с името на българската поетеса Мирела Иванова. Нейни подгласници останаха Рене Карабаш и Георги Борисов.”, каза при обявяването на решението проф.Атанасов.

"Международната награда на името на трагичния български поет Пеньо Пенев тази година ще бъде връчена на унгарския българист Дьорд Сонди. Надяваме се нашия избор да повиши качеството на културните отношения в Димитровград и даде на димитровградчани самочувствие и убеждение, че имат възможност да търсят, четат, харесват и преценяват качествата на съвременната българска поезия, както и приноса на чуждестванни българисти и поети за нейното развитие.”, сподели проф. Атанасов на пресконференцията.

"Много е важно когато говорим за наградата "Пеньо Пенев" и особенно за носителите за Националната награда "Пеньо Пенев", да си даваме сметка по какъв начин те представляват своеобразно продължение, но и надграждане на онова, което условно помежду си наричахме и по време на дискусийте сред журито - традицията Пеньо Пенев. Нашият стремеж беше такъв, че отличените автори да изразяват, колкото е възможно в по-пълна степен продължаващия диалог с творчеството на Пеньо Пенев. Да продължават традициите му да пишат, по-скоро една обърната към хората, ангажирана поезия, едновременно и гражданска и философски дълбоко екзистенциална. Всичко онова, което виждаме в най-доброто от написаното от Пеньо Пенев. Защото, както е добре известно, поезията на Пеньо Пенев е многостранна, разностранна. В нея можем да забележим и възторг от промените в България, и скепсис към начина, по който се осъществяват тези промени, и равносметка за трагическата участ на малкия човек, и сблъсъка със сякаш невъзможни дилеми на съществуването т.е. всичко това обърнато към хората. Една висока степен на диалогичност на тази поезия. Точно такава диалогичност демонстрира в голяма степен написаното от лауреатката тази година - Мирела Иванова.", каза проф.Пламен Дойнов.

"Отличаването на големия поет, езиковед, българист от Унгария Дьорд Сонди с международната награда "Пеньо Пенев" има друга логика. Това е логиката на свързването на българската литература и българската поезия с европейския свят. Да се даде едно друго измерение на българската поезия и литература. Зад името Дьорд Сонди стоят десетки хиляди стихове преведени от български поети, стихосбирки на унгарски, написани от него, но стоят, забележете и две стихосбирки, написани от него направо на български език. Стоят и преводи на "Записки по българските въстания" на унгарски, на "Бай Ганьо" от Алеко Константинов, на възрожденска проза от Паисий до Ботев и други, както и на десетки стихосбирки на български поети. Това е едно име около, което се обединихме и нямаше как да не застанем, защото Дьорд Сонди е една емблема на тази българо-унгарска взаимност, която всъщност е и българо-европейска взаимност.", допълни проф.Дойнов.

"Наградата "Пеньо Пенев" в моето съзнание винаги е била една сплав, на първо място от смелост, от красота и способността да намери магията от нашето време и да я преведе по език, вдъхващ кураж българската поезия да бъде възприемана на едно ниво красиво, високо в цял свят. Наградата "Пеньо Пенев" за мен е пътека към изковаване на бъдещи поколения поети. За това Димитровград се превръща в такава ковачница,в която един бъдещ поетически талант може да намери своето пристанище. Международната награда на Дьорд Сонди е толкова категорично силна, че наистина ние като българи, а и Димитровград може да се гордее, че удостоява такъв човек, такъв творец с тази награда.", сподели Здравка Евтимова.

Националната литературна награда „Пеньо Пенев” и се присъжда еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия, веднъж на две години. Международната награда се връчва на всеки четири години и се присъжда на чуждестранни автори за високи творчески постижения и принос в развитието на световната поезия.Сред номинираните за националната награда са още имената на Иван Сухиванов, Атанас Капралов, Тодор Билчев, Усин керим (посмъртно), а сред чуждите кандидатури е предложен един автор. Предложенията са от различни творчески сдружения и съюзи, регионални библиотеки и други културни институти. Удостояването с националната и международната литературни награди „Пеньо Пенев”се извършва с решение на Общинския съвет и се връчват от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията. Лауреатите на Националната и Международна награда получават диплом, пластичен знак и парична награда.