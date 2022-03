Диетолог: Това е най-опасната храна за сърцето!

Американският диетолог Лорън Манакър назова храните, които представляват най-голяма опасност за сърцето, съобщава Eat This, Not That! (ETNT).

Според експерта най-вредни са хот-дозите и колбасите. „Когато вземете предвид техния натрий, наситени мазнини и натриев нитрит като консервант, класическите хот-дози са една от най-вредните храни за здравето на сърцето, които можете да ядете", обяснява тя. Същото важи и за много други видове готови месни продукти, включително шунката, наденицата, бекона и говеждото месо. Всички те допринасят за развитието на сърдечно-съдови заболявания дори повече от червеното месо. Според Манакър, отказът от телешки колбаси в полза на пуешки или пилешки колбаси няма да реши проблема, тъй като те също имат много вредни съставки. Единственият изход е да се ядат по-малко приготвени храни и полуфабрикати, смята диетологът. По-рано руската диетоложка Виктория Егорова призова да не се хранят малки деца с колбаси всеки ден. Според нея детето трябва да има разнообразно хранене, а ако говорим за колбаси, тогава те са по-добре не толкова често.

