Какво се случва с тялото ви, ако не ядете достатъчно зеленчуци?

Диетолог от САЩ разказа какви вредни ефекти върху тялото може да има липсата на зеленчуци в диетата, предаде изданието Eat This, Not That!

Кристен Хикман твърди, че липсата на зеленчуци в ежедневната диета може да доведе до проблеми с червата, липса на чувство за ситост след хранене и липса на основни хранителни вещества. С това просто решение ще забравите завинаги за мигрената Един оргазъм действа също толкова добре, колкото и лекарствата за лечение на мигрена, казва мозъчен експерт, цитиран от в. „Сън&r... Прочети повече Американският специалист е сигурен, че балансираната диета е много важна за правилното функциониране на мозъка. Хикман каза, че според проучване в списанието Psychiatry Research, недостатъчното количество зеленчуци и плодове в диетата е пряко свързано с развитието на депресия. Така че хората, които ядат брашнени продукти, сладкиши и полуфабрикати, не получават достатъчно витамини, които се съдържат в зеленчуците, необходими за нормалното функциониране на мозъка. Хикман също така припомни, че зеленчуците и плодовете са най-важният източник на фибри и сложни въглехидрати. Без тях човек никога няма да се почувства напълно сит, което може да доведе до преяждане. Освен това, липсата на достатъчно фибри може да доведе до скокове в кръвната захар, което може да ви накара да се почувствате гладни, дори ако току-що сте яли. Фибрите също са много важни за правилното функциониране на храносмилателната система, а липсата им, според Хикман, може да наруши нормалното функциониране на червата. Също така, поради липсата на зеленчуци в диетата, тялото няма да получи много хранителни вещества и витамини, чийто дефицит не може да бъде запълнен по друг начин. Например витамините А, С, Е, магнезий, цинк, фосфор и фолиева киселина много трудно се набавят от други източници, казва диетологът.

Още от ЗДРАВЕ:

Болките в рамото изглеждат безобидни, но не са

С това просто решение ще забравите завинаги за мигрената

Установиха нов опасен за сърцето продукт

Зъболекар каза начинът, по който хората не трябва да си мият зъбите

Никога не пийте повече от две чаши кафе на ден, ако не искате...

Храна, която всички имаме вкъщи, е лек за сърдечни заболявания и диабет

От колко калории се нуждаем дневно?

Тези 5 храни решават всички проблеми с бъбреците

8 знака, че прекалявате със солта

Пет евтини храни, които всеки човек трябва да яде