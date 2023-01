Стареенето на мозъка е пряко свързано с диетата.

Изданието Eat This, Not That посочи три напитки, които ускоряват този процес. Редовната консумация на храни и напитки с високо съдържание на захар води до проблеми с мозъка.

Напитките, които ускоряват стареенето на мозъка

Ето кои са напитките, които ускоряват стареенето на мозъка:

газирани напитки - те ускоряват стареенето на мозъка и провокират намаляване на неговия обем;

диетична кола - тя повишава риска от деменция или инсулт;

алкохол - той влияе негативно върху когнитивните функции и намалява количеството бяло и сиво вещество в мозъка;

Важно: Статията е единствено с информативна цел и не може да се използва като заместител на мнението на специалист!