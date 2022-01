Прекаляването с кафе може да доведе тази болест

Злоупотребата с алкохол, сладки напитки и кафе може да доведе до когнитивно увреждане на мозъка. Това заключават диетолози след мащабно изследване на големи групи американци, съобщава порталът Eat This, Not That!.

„Големите количества алкохол бързо убиват мозъчни неврони, така че редовното пиене може сериозно да го увреди“, предупреждават експерти. Кои хора задължително трябва да спят повече, за да са здрави? Ако сте сред хората, които не помнят нито лица, нито имена, не се отчайвайте: има надежда! Отгоре на всичко, тя не отнема никакво време... Прочети повече Изключително важно е да не злоупотребявате с кафето. В малки количества кофеинът има положителен ефект върху когнитивните функции, но прекомерната му консумация води до диаметрално противоположен ефект, а повече от шест чаши от тази напитка на ден могат да причинят свиване на мозъка и развитие на деменция. Напитките с високо съдържание на захар също могат да имат отрицателно въздействие върху мозъчната функция.

Още от ЗДРАВЕ:

Тази закуска е под 100 калории и всички отслабват с нея в момента

Опитвате да отслабнете и не се получава? Ето къде грешите

Ако ядете много захар, увреждате този орган най-много

Кои хора задължително трябва да спят повече, за да са здрави?

Как да се защитим от бактериални и респираторни инфекции

Имате екзема? Това са най-добрите природни лекове

100-годишна баба пие това всяка зима за силен имунитет

Тази домашна отвара лекува десетки болести

Ползите от постите и гладуването

Трябва ви само джинджифил, за да си приготвите тази уникална отвара, която ще ви пази здрави