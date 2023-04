Учени: Хората с ниски нива на този показател в кръвта живеят по-дълго

Кръвният показател, който определя продължителността на живота

За да увеличите продължителността на живота, не е достатъчно да се храните правилно, да спортувате и да се откажете от лошите навици. Експертите са установили връзка между дълголетието и нивата на желязо в кръвта, според Eat This, Not That.