Близо 300 са вече случаите на морбили, над 33 000 са ваксинирани извънредно

Близо 300 са заразените с морбили у нас, сочат последните данни на Министерство на здравеопазването. Съобщени са общо 296 заболели от морбили лица у нас в 7 области на страната. 14 случая за отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Най-много са случаите във Враца - 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен (77), Ловеч (29), Монтана (7), София-град (5), Варна (3) и София-област (1).

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва:

Враца - 119,18 случая на 100 000 население

Плевен - 35,76 случая на 100 000 население

Ловеч - 26,17 случая на 100 000 население

Монтана – 6,21 случая на 100 000 население

София-град - 0,39 случая на 100 000 население

Варна – 0,69 случая на 100 000 население

София-област - 0,45 случая на 100 000 население

84% от заболелите или 218 случая са деца.

По възрасти, заболелите са както следва:

под 1 г. – 29 заболели – заболяемост 54,28 заболели на 100 000 население;

1-4 г. – 87 заболели - заболяемост 37,61 заболели на 100 000 население;

5-9 г. – 74 заболели - заболяемост 24,38 заболели на 100 000 население;

10-14 г. – 41 заболели – заболяемост 13,08 заболели на 100 000 население;

15-19 г. – 20 заболели - заболяемост 6,15 заболели на 100 000 население;

20-24 г. – 9 заболели - заболяемост 3,17 заболели на 100 000 население;

25-29 г. – 5 заболели - заболяемост 1,85 заболели на 100 000 население;

30-34 г. – 6 заболели - заболяемост 1,46 заболели на 100 000 население;

35-39 г. – 3 заболели - заболяемост 0,70 заболели на 100 000 население;

над 40 г. – 22 заболели - заболяемост 0,57 заболели на 100 000 население.

155 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 24 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

За периода за поставени 33 182 дози ваксини срещ морбили, паротит и рубеола.