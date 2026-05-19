Близо 300 са вече случаите на морбили, над 33 000 са ваксинирани извънредно

Близо 300 са заразените с морбили у нас, сочат последните данни на Министерство на здравеопазването. Съобщени са общо 296 заболели от морбили лица у нас в 7 области на страната. 14 случая за отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.
Най-много са случаите във Враца - 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен (77), Ловеч (29), Монтана (7), София-град (5), Варна (3) и София-област (1).
Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва:
- Враца - 119,18 случая на 100 000 население
- Плевен - 35,76 случая на 100 000 население
- Ловеч - 26,17 случая на 100 000 население
- Монтана – 6,21 случая на 100 000 население
- София-град - 0,39 случая на 100 000 население
- Варна – 0,69 случая на 100 000 население
- София-област - 0,45 случая на 100 000 население
84% от заболелите или 218 случая са деца.
По възрасти, заболелите са както следва:
- под 1 г. – 29 заболели – заболяемост 54,28 заболели на 100 000 население;
- 1-4 г. – 87 заболели - заболяемост 37,61 заболели на 100 000 население;
- 5-9 г. – 74 заболели - заболяемост 24,38 заболели на 100 000 население;
- 10-14 г. – 41 заболели – заболяемост 13,08 заболели на 100 000 население;
- 15-19 г. – 20 заболели - заболяемост 6,15 заболели на 100 000 население;
- 20-24 г. – 9 заболели - заболяемост 3,17 заболели на 100 000 население;
- 25-29 г. – 5 заболели - заболяемост 1,85 заболели на 100 000 население;
- 30-34 г. – 6 заболели - заболяемост 1,46 заболели на 100 000 население;
- 35-39 г. – 3 заболели - заболяемост 0,70 заболели на 100 000 население;
- над 40 г. – 22 заболели - заболяемост 0,57 заболели на 100 000 население.
155 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 24 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.
За периода за поставени 33 182 дози ваксини срещ морбили, паротит и рубеола.