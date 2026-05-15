Здравният министър се намесва в казуса с Четвърта градска болница

От Столичната община (СО) не са се свързали с мен, но още днес ще възложа да инициираме среща в най-бърз порядък, ако може Министерството на здравеопазването да окаже съдействие. Това заяви пред журналисти здравният министър Катя Ивкова на въпрос, свързан със ситуацията с Четвърта градска болница в София.

Припомняме, че в края на април Столичният общински съвет (СОС) прие сливане на Четвърта с Втора градска болница. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата, аргументираха решението си общинските съветници.

Министър Ивкова каза, че от Общината трябва да я запознаят с действията на СОС, за да се запознае подробно с информацията.