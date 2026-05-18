Иновациите в медицината ще ни заобикалят: Бюджет няма, а парите за лекарства на НЗОК свършват

160 млн. медикаменти се изписват у нас по лекарско предписание. От тях 57 млн. са заплатени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2025 г. Те са за сериозни заболявания. Това съобщи Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователски фармацевтични производители в България (ARPharM). И обясни, че по линия на Касата няма свръхпотребление. "Тези медикаменти се ползват от 1,6 млн. здравноосигурени лица, което е 1/4 от населението. Бюджетът на НЗОК покрива едва 70% от стойността на лекарствата. Това създава скрит дефицит на Касата", каза той.

Останалите 30% се изплащат чрез компенсаторен механизъм, с който фармацевтичните компании връщат на касата доста сериозен ресурс.

"Около 10% е надценката, която е регулирана. 40% от европейските иновативни медикаменти са налични и у нас. Това са терапии за сериозни заболявания", обясни той.

Ще има ли проблем с лекарствата, които НЗОК заплаща?

По думите на Денев около средата на септември парите за лекарства на Касата свършват. И обясни, че заради липсата на бюджет няма компенсаторни механизми, с които да се покрият липсите.

"Трябва устойчиво увеличение на бюджета за лекарства, както и повече пари", категоричен беше той. Освен това е важно да има и разумен и предвидим таван на отстъпките.

Как работи компенсаторния механизъм?

Средно около 40% от приходите на компаниите се изземват, а при нов лекарствен продукт – може да стигне до 200%. Това означава, че компанията трябва да финансира пускането на нов продукт на пазара.

"Фармацевтичните компании, за да доставят най-новите продукти в България, трябва да преминат през една строга регулация. Става все по-трудно да бъдат убедени да го направят", каза Денев. По думите му повечето бизнеси могат да калкулират инфлацията в стойността на своите продукти, но във фармацевтичния сектор не е така.

Денев предупреди, че когато няма нов бюджет, е много трудно за компаниите да прогнозират пазара и ще избягват страната ни. "Това е все едно да подпишат празен чек. При лекарствените продукти от години действа механизъм, при който цените се проверяват и определят от държавата. Така се гарантира най-ниската възможна цена", обясни той.

Според него при тези условия е трудно производителите да убедят централите си, че си заслужава да доставят лекарствените продукти си в България. "Ако това се случи, фармацевтичните иновации ще заобикалят България. Предвидимият модел означава да няма всяка година нараствания на тези възстановявания за фармацевтичните компании", отбеляза той.

Икономистът Аркади Шарков предупреди, че "бюджетът е бомба със закъснител". Той изтъкна, че у нас инфлацията е най-висока в еврозоната, като се очаква да стигне 7%. Освен това населението ни е сред най-бързо застаряващите в ЕС. Близо 50% от работната сила у нас е над 45 години.