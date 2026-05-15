Войната в Украйна:

Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония

15 май 2026, 8:30 часа 1204 прочитания 0 коментара
Снимка: МБАЛ "Сърце и мозък"
Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония

На 17 май (неделя) всички болници от структурата на Българския Кардиологичен Институт ще отворят широко вратите си за всеки, който има нужда от кардиологична консултация с едни от най-добрите специалисти в България.

Високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ в Бургас и Плевен, както и специализираните болници по кардиология във Велико Търново, Ямбол, Варна и Шумен, ще обособят изнесени шатри пред лечебните заведения. От 11:00 до 17:00 часа жителите ще могат напълно безплатно да получат кардиологична консултация, да измерят кръвното си налягане и кръвната захар, а при необходимост ще се извършва и електрокардиограма.

Поводът е Международен ден на хипертонията, но каузата е много по-голяма – достъп до медицинска експертиза на европейско ниво за всеки човек.

„Елате и се прегледайте! Отнема малко време, но може да добави години живот! Превенцията е първата крачка към доброто здраве. Безплатните прегледи и консултации са част от цялостната политика на ,Сърце и Мозък’ за специализирана здравна грижа за всеки - достъпна, с човешко лице и на нивото на всички европейски и световни болници“, коментира д-р Ембие Азис – главен административен директор на високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ и специализираните кардиологични болници и лекарят, когото пациентите описват като „човекът със златно сърце“.

Сърце и Мозък МБАЛ "Сърце и мозък"
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес