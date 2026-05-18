Гръцки учен: Пресечете хантавируса в зародиш

"Пресечете хантавирусът в зародиш", призовава пред гръцкото издание Kathimerini Джордж Павлакис, който е международно признат гръцки учен и изследовател, базиран в САЩ, специализиран в молекулярна биология, вирусология и имунология, широко смятан за пионер в технологията на ДНК ваксините, изследванията на ХИВ и разработването на иновативни имунотерапии. Според него възможността за по-широко предаване на хантавируса от круизния кораб постепенно отшумява.

Базираният в САЩ гръцки учен предлага уверение, че не сме изправени пред нова пандемия, но казва, че ограничаването е от съществено значение.

Хантавирусът не мутира лесно

„Хантавирусът е известен от десетилетия и е обстойно проучен, така че като цяло разбираме неговите свойства и възможности“, обяснява той, добавяйки, че повечето форми на вируса не се предават от човек на човек. Изключение прави щамът Andes, който е в центъра на настоящата загриженост.

"Хантавирусът Andes също е известен от много години и не се е променил. Това се дължи на комбинация от фактори, включително собствената способност на вируса за генетични промени и биологичните ограничения, определящи как той може да еволюира в човешкото тяло. Първоначално въпросът беше дали това може да е по-еволюирала версия на щама Andes, който вече познаваме", казва той. Както той посочва, този конкретен вирус не мутира лесно.