Високотехнологичната ,Сърце и Мозък’ прие медицински хеликоптер на държавната ХЕМС с пациент, транспортиран по спешност от МБАЛ Козлодуй. Благодарение на светкавичната реакция на колегите - медици и перфектната координация със специалистите в модерния болничен комплекс, пациентът беше приет в катетеризационната лаборатория броени минути след кацането.

В този случай решаващ фактор се оказва информираността на пациента. Той е разпознава характерните белези на острия коронарен синдром (ОКС) – силна гръдна болка, стягане в гърдите и изтръпване на лявата ръка и е потърсил помощ веднага. „Това е изключително важно, защото дава възможност на лекарите да реагират в рамките на т.нар. 'златен час', когато пораженията върху миокарда не са толкова големи“, коментират кардиолозите и добавят, че дългогодишните постоянни усилия за повишаване на информираността на обществото за бързата реакцията и разпознаване на симптомите са помогнали за намаляването значително смъртността от ОКС. Разбира се, решаващо е сътрудничеството, способностите и високия професионализъм на ХЕМС и ,Сърце и Мозък’.

След направената електрокардиограма, която потвърждава инфаркт, екипът пристъпва към незабавна перкутанна ангиография. Изследването установява едноклонова коронарна болест с критично стеснение от 90%. Специалистите извършват навременна реваскуларизация. Резултатите от интервенцията са оптимистични: кръвотокът е възстановен напълно и към момента сърцето функционира нормално. Пациентът е в стабилно състояние и е настанен в интензивен сектор за наблюдение.

„В спешната медицина времето е най-критичния елемент. Готовността на екипа и съобразителността на пациента днес спасиха живот,“ обобщават от лечебното заведение.

,Сърце и Мозък’ има признание на световния конгрес в Пекин, където водещото научно издание Circulation съобщава за рекордно намаление на смъртността от ОКС в Плевен и Бургас. Гражданите очакват министърът на здравеопазването, г-жа Катя Ивкова да издаде окончателното разрешение по чл.47 от ЗЛЗ за ,Сърце и Мозък’ Враца, която ще обслужва региона с най-висока смъртност в цяла Европа по данни на Евростат.