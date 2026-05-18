Ендокринолозите в ,Сърце и Мозък’ ще проведат безплатни профилактични ехографии на 22 май 2026

Щитовидната жлеза е малък, но изключително важен орган, който отделя хормони, регулиращи обмяната на веществата. Милиони хора страдат от заболявания на щитовидната жлеза, често без да подозират за това. Симптомите са неспецифични. Ранната диагностика и честите профилактични прегледи биха предотвратили свързаните с болестите на щитовидната жлеза усложнения.

Тази година екипът на отделението по ендокринология и болести на обмяната в ,Сърце и Мозък’ Плевен, ще отбележи Международния ден на щитовидната жлеза. На 22 май 2026 г. от 10:00 до 15:00 часа ще бъдат проведени профилактични ехографии, след предварително записване за всички желаещи. Същия ден в 16:00 часа д-р С. Ганева ще изнесе публична беседа на тема “ Често срещани заболявания на щитовидната жлеза. Как да познаем симптомите, как да предотвратим усложненията“.

Инициативата на ендокринолозите от ,Сърце и Мозък’ e по повод Международния ден на щитовидната жлеза, който се отбелязва на 25 май. Европейската тиреоидна асоциация съвместно с други международни организации в областта на ендокринологията целят да повишат информираността за заболяванията на щитовидната жлеза и значението на ранната диагностика и лечение.

За повече информация и запитвания 064 678400