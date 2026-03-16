Кога родителите трябва да потърсят детски невролог и какви са възможностите в чужбина

Развитието на всяко дете е различно. Понякога обаче родителите започват да забелязват сигнали, които ги притесняват - забавено проговаряне, трудности в движението, повтарящи се главоболия или епизоди, които наподобяват гърч.
В подобни моменти най-важното е да се потърси навременна медицинска оценка. Детската неврология се занимава с диагностика и проследяване на състояния, свързани с развитието на мозъка, нервната система и мускулната функция при деца.
Специалистите подчертават, че ранната диагностика често е ключова за по-доброто развитие на детето и за избора на подходяща терапия.
Симптоми, които родителите не бива да подценяват
Неврологичните проблеми при децата могат да се проявят по различен начин и не винаги са лесни за разпознаване. В практиката на детските невролози често се срещат случаи на:
- забавено развитие на речта
- трудности в комуникацията
- забавено двигателно развитие
- нарушения в координацията
- главоболие или мигрена в детска възраст
- повтарящи се гърчове или съмнение за епилепсия
- генетични и метаболитни заболявания, засягащи нервната система
В много случаи родителите се обръщат към специалист след като забележат, че детето им изостава в определени етапи от развитието или когато симптомите се появяват периодично и без ясна причина.
Съвременният подход в детската неврология
През последните години диагностиката и лечението в детската неврология се развиват значително. Все по-широко се използват мултидисциплинарни подходи, които съчетават неврология, генетика, рехабилитация, логопедия и други специалности.
В някои случаи, например при определени форми на епилепсия, освен медикаментозно лечение могат да се обсъждат и нелекарствени методи, съобразени с индивидуалното състояние на детето.
Целта на подобен подход е не само контрол на симптомите, но и подобряване на развитието и качеството на живот на детето.
Информационни срещи с детски невролог от Истанбул в София
На 28 март 2026 г. в София ще се проведат информационни срещи с доц. д-р Селвиназ Едизер, детски невролог от болница Мемориал Бахчелиевлер, Истанбул.
С над 12 години клиничен опит, тя работи с деца с различни неврологични състояния и прилага съвременни диагностични и терапевтични подходи.
Срещите са подходящи за родители, които:
- търсят допълнителна информация за състоянието на своето дете
- обмислят диагностика или лечение в чужбина
- желаят да се информират за съвременните възможности в детската неврология
📍 София
📅 28 март 2026 г. (събота)
Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и се провеждат само със задължително предварително записване.
📞 Телефон за записване: 0878 500 730