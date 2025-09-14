Войната в Украйна:

Силви Кирилов: Ваксината за варицела ще е задължителна

14 септември 2025, 11:43 часа 276 прочитания 0 коментара
Нашата амбиция е нова ваксина за варицела да влезе в имунизационния календар за 2026 г. и да се реализира в практиката, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по Нова телевизия. Има предложение тази ваксина от пожелателна да стане задължителна, което аз съм резолирал, сега върви процедурата по промени в нормативната уредба. Нашата амбиция е през 2026 г. тази ваксина да бъде задължителна, но освен превеждането на нормативната база, следва и закупуване на тези ваксини, подчерта той. 

Кога се поставя ваксината

Първата доза от ваксината се поставя в първите три години, между 12 и 15 месеца, а с навършването на третата година, на четвъртата година, е реимунизацията.

Ваксините имат позитивен ефект върху общественото здраве и за мен това е една сериозна крачка към профилактиката на това заболяване, коментира министър Силви Кирилов. 

Той припомни, че от 1 септември 2025 г. здравните специалисти в детските градини и училищата имат достъп до системата, където се съхраняват всички здравни записи.

Личните здравно-профилактични карти вече са електронни, няма да се носят от родителите в училище.

Улеснение и за джипитата

По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани, всички деца до 18 г. и техните родителите, както и личните лекари, посочи здравният министър още в началото на септември на брифинг в Министерския съвет. 

Данните са защитителни, здравните специалисти нямат достъп до цялото досие, а до данните, които са им необходими, обясни днес министърът.

Бяха проведени шест курса за обучения на здравните специалисти и отделно инструкцията за ползване е изпратена и качена, всички специалисти имат достъп до нея.

Административната тежест се намалява, в началото ще има някои противоречия и пропуски, но това е бъдещето, каза още Силви Кирилов. 

За вота на недоверие

За внесения от ПП-ДБ вот на недоверие към кабинета, той коментира, че това е една процедура, която е създадена с възможност за корекция на политики,

които води правителството, но с тези четири – пет вота и следващи вече девалвира тази възможност.

Така олеква тази процедура на вот на недоверие, което мен повече ме притеснява, отколкото самият вот, добави министърът на здравеопазването. 

Спасиана Кирилова
