Легионерската болест: Проф. Кантарджиев за причините, симптомите и лечението

„Бръкнеш ли в реката или в езерото, ще се открие легионерската болест. Филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради и като си пуснеш невнимателно душа, да не се заразиш“, заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред БНТ. Още: Проверяват на хотела, в който са били мъжете, починали от легионела

Той обясни, че за легионерската болест се касае за микроба във водите. Този микроб стана много интересен във Филаделфия в хотела, където американският легион от ветерани в армията заболяха доста хора и доста хора починаха, посочи проф. Тодор Кантарджиев. Легионерската болест във външната среда и във водите се размножава в едноклетъчните организми, уточни още той.

Симптоми и лечение

Още: Легионерската болест и доколко опасна е тя?

По думите му легионерската болест не е чак толкова опасна, но ако докторът уцели антибиотика, се лекува. Не се заразява от човек на човек, уточни проф. Тодор Кантарджиев.

Той предупреди, че легионерската болест е характерна с висока температура, нужда от допълнителен кислород и тежка пневмония.

Проф. Тодор Кантарджиев изтъкна, че легионерската болест е опасна за възрастните хора.

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести посочи, че има още грип и риновируси.

Още: Заглавия в британската преса, плашат туристите. Опасна ли е легионерската болест?