Легионерската болест: Проф. Кантарджиев за причините, симптомите и лечението

16 март 2026, 7:44 часа 282 прочитания 0 коментара
„Бръкнеш ли в реката или в езерото, ще се открие легионерската болест. Филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради и като си пуснеш невнимателно душа, да не се заразиш", заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред БНТ.

Той обясни, че за легионерската болест се касае за микроба във водите. Този микроб стана много интересен във Филаделфия в хотела, където американският легион от ветерани в армията заболяха доста хора и доста хора починаха, посочи проф. Тодор Кантарджиев. Легионерската болест във външната среда и във водите се размножава в едноклетъчните организми, уточни още той.

Симптоми и лечение

По думите му легионерската болест не е чак толкова опасна, но ако докторът уцели антибиотика, се лекува. Не се заразява от човек на човек, уточни проф. Тодор Кантарджиев.

Той предупреди, че легионерската болест е характерна с висока температура, нужда от допълнителен кислород и тежка пневмония.

Проф. Тодор Кантарджиев изтъкна, че легионерската болест е опасна за възрастните хора.

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести посочи, че има още грип и риновируси.

Антон Иванов Отговорен редактор
Грип Вируси Проф. Тодор Кантарджиев легионерска болест
