Колкото пациенти - толкова медицински специалисти: Частните болници на бунт срещу стандарта по здравни грижи

Отмяна на действащия от месеци стандарт по здравни грижи, който определя минимален брой на медицинските специалисти спрямо броя легла и броя пациенти в болничните и извънболничните структури. Това поискаха от Националното сдружение на частните болници.

От организацията атакуват новите правила пред Върховния административен съд.

Позицията на сдружението на частните болници е, че изискванията за брой медицински сестри спрямо брой легла ще затруднят най-вече общинските болници, в които има голям брой неизползвани, но и незакрити легла.

По думите на председателя на сдружението Красимир Грудев това изискване следва да се обвърже с натовареността на отделението и броят на специалистите да се определя от ръководствата на лечебните заведения.

"Много е ясно, че като имате много пациенти, имате съответно и достатъчно приходи от Здравна каса и можете да си позволите достатъчно персонал. Когато нямате, този персонал не можете да го издържате и, второ, той не ви е необходим", заяви Грудев.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи - на обратната позиция

От Асоциацията на професионалистите по здравни грижи защитават разработения от тях стандарт и посочват, че качествената грижа минава през увеличен брой на тези специалисти, по-високо заплащане на труда им и уважение към професията.

Източник: БГНЕС

"В момента хората работят на по 2-3 места, а на самото си работно място работят за 2-3. Това не може да продължава, няма как ние да гарантираме качество за пациентите", заяви Петя Недкова, председател на Съвета по качество в асоциацията.

От Здравното министерство заявиха, че ще защитават в съда критериите, разписани в действащия стандарт по "Здравни грижи". Това стана ясно от думите на здравния министър доц. Михаил Околийски по време на днешния блиц-контрол в ресорната парламентарна комисия, на която присъства и председателят на БАПЗГ Диана Георгиева, предаде БНР.

Въпреки атаката на частните болници, здравният министър заяви, че ресорното министерство ще защитава стандарта и не счита, че се налагат промени по него.

От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) заявиха, че приветства това виждане на доц. Михаил Околийски и на МЗ. Ръководството на съсловната организация следи процеса внимателно и има готовност да реагира във всеки един момент, за да защити медицинския стандарт по "Здравни грижи".

БАПЗГ категорично смята, че стандартът е първата стъпка по пътя към въвеждането на правила в кадровата обезпеченост на лечебните заведения, която може да доведе, както до намаляване на кадровия дефицит в тях, така и до предоставяне на качествени медицински услуги за пациентите в цялата страна.