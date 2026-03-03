4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 02 - 08 март 2026

Четири зодиакални знака имат най-много късмет през цялата седмица от 2 до 8 март 2026 г. Можем да освободим творческата си енергия, особено с Луната във Везни на 4 март, която ни осигурява както вдъхновение, така и дисциплина. С опозицията на Уран, искаме да се освободим от всичко, което ни спъва, и тези астрологични знаци правят точно това.

Телец

Като цяло, това е интензивна седмица, Телец, но в крайна сметка тя се обявява във ваша полза. Затъмнението при пълнолуние в Дева е носталгичен транзит, особено с Меркурий, който в момента е ретрограден. Тези транзити ви помагат да видите накъде искате да се движите занапред.

Този момент събужда и вашата смелост и амбиции. Вашите артистични способности започват да блестят, когато вашият управител, Венера, навлезе в Овен. Венера, в този огнен знак, променя перспективата ви занапред.

Може да сте по-оптимистични и по-смели от обикновено. Тази седмица ви предизвиква и ви изненадва, но всичко това е благоприятно за вашата еволюция. Всичко започва със затъмнението, показвайки ви потенциала, който притежавате, и напомняйки ви да се грижите за себе си. Никога не губете от поглед целите и мечтите си.

Рак

Тази седмица е празнична, тъй като приятелствата ви започват да се укрепват. По време на тази ретроградна фаза, вие ще се свържете отново със стари приятелства и ще започнете нови. Пълнолунието засилва тази енергия, защото се управлява от Меркурий.

Желанието ви да учите расте през това време, но не започвайте нищо ново, докато Меркурий е ретрограден. Вместо това, считайте това за фаза на планиране. Ако не сте решили кой път да изберете, тази ретроградност ви позволява да се замислите, за да анализирате ползите и недостатъците. Това е моментът внимателно да планирате или да започнете своя план, преди да предприемете действия, когато Меркурий е в директно движение.

Това е и подходящ момент да обмислите романтичните си цели. Ако сте във връзка, дайте приоритет на изграждането и укрепването на тази връзка. Ако сте необвързани, може да откриете нови хобита или учебни преживявания, които обичате и искате да преследвате.

Скорпион

С това лунно затъмнение в Дева, вие откривате свой собствен път и работите за постигане на целите си с много усърдие и търпение. За вас, Скорпиони, има нещо романтично в ретроградния Меркурий в Риби. Въпреки че този транзит има лоша репутация, той създава много комфорт във вашите взаимоотношения, особено романтичните.

Ако сте влюбени, очаквайте динамиката на връзката ви да се промени тази седмица. И вие, и вашият партньор сте по-склонни да правите компромиси и да водите онези важни дискусии, които преди сте игнорирали или избягвали. Ако сте необвързани, ще се възползвате от лечебната енергия, донесена от Венера в Риби в началото на седмицата.

Това е време да приоритизирате успехите си, така че не мислете за никакви неуспехи. Енергията на Дева ни прави малко обсебващи, но тази седмица гледате към бъдещето. Не вземайте импулсивни решения. Бъдете внимателни как използвате енергията си и се пригответе да се свържете с дългосрочните цели, които някога сте изоставили.

Козирог

Пълнолунието е взискателно за вас, Козирог, но тъй като е в друг земен знак, това е период за растеж. Пригответе се да се чувствате по-ентусиазирани. Докато енергията е хаотична, вие изпитвате моменти на оптимизъм за пътя напред. Този ентусиазъм разцъфтява в нови идеи, докато продължавате да разширявате хоризонтите си.

Луната навлиза във Везни в сряда, което измества фокуса към обществения ви живот. След това, Венера, навлизаща в Овен в петък, носи заземяваща енергия, помагайки ви да изградите по-солидни взаимоотношения с хората около вас. Тази седмица ще се преобразите, тъй като планетите ще навлязат в нови знаци и ще започнете тази нова фаза с много повече увереност.

Луната в Скорпион е ободряваща, позволявайки ви да изследвате нови хоризонти и да срещнете хора със сходни интереси, които подхранват вашите идеи и артистични начинания.

