Хулио Веласкес: „Познаваме перфектно Лудогорец, нормално е фокусът да е върху нас“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди междинния 24-ти кръг от Първа лига. „Сините“ гостуват на Лудогорец в четвъртък, 5 март, от 18:30 ч. на „Хювефарма арена“. В изявлението си пред медиите испанският специалист обърна внимание не само на предстоящата среща. Той обърна внимание на контузените. За мача той сподели, че двата отбора се познават отлично и е нормално фокусът да пада върху Левски.

Хулио Веласкес: „Никога няма да търся извинение“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „Имаме контузени. Фабиен продължава да се възстановява и е в същото състояние. Работи с медицинския щаб, но няма да има възможност да се присъедини. Рилдо вчера се включи нормално в тренировката. Играчът, който се контузи последно, е Сангаре.

По никакъв начин не ни касае мачът на Лудогорец. Няма да повлияе, фокусът е върху нас. Посланието е същото – ден за ден, мач за нас. Загрижен съм, замислен съм и имам отношение към ситуацията със Сангаре, но това е различно от притеснение. Никога няма да търся извинение. С това, което разполагаме, както винаги ще търсим да извлечем най-доброто. С позитивно мислене и много работа. Най-вероятно някой бял косъм се е появил след мача с Локомотив София. Но тези мачове са много много важни. Поставяйки тази устойчивост, която показахме и способността да го спечелим, наистина давам една изключително висока оценка на играчите, на публиката и на синергията между тях.

„Ясно е, че ги познаваме перфектно“

Ако анализираме мачовете, Лудогорец се държи по същия начин на терена, както в предишните срещи между нас. Ясно е, че разполагат с много добър състав за това първенство. Само като погледнете кои от играчите им влизат от пейката, става ясно с какво разполагат. Ясно е, че ги познаваме перфектно. Те нас ни познават отлично. Нормалното е в тези мачове 80-90% от фокусът да е в това как ние ще се представим. Ще обърнем внимание на малки техни детайли, но фокусът пада върху нас. Чака ни много важен мач, на тях също ще им е трудно.

Последният мач, когато играхме на техния стадион, от моя гледна точка Левски заслужаваше победата. Това е нашият път. При цялото ни уважение към противника, изключително много вярвам на моите играчи. Отиваме да направим един изключителен мач. С нашите силни страни и аргументи“.

