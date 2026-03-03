Пълна наглост: Забрана за украинските параолимпийци да носят дрехи с картата на Украйна от 1991 г.

Украинският параолимпийски отбор получи забрана да носи парадна униформа с карта на страната, изобразяваща Украйна в международно признатите ѝ граници от 1991 година. В тази карта са включени и сега окупирани от Путинова Русия територии - Крим, Луганска област, както и части от Донецка, Запорожка и Херсонска области. Международният параолимпийски комитет (МПК) обаче нарече униформата и носенето ѝ "политически жест", твърди Валерий Сушкевич, президент на Националния параолимпийски комитет на Украйна, цитиран от "Суспилно".

"Подготвихме нашата спортна униформа – не, дори не спортна униформа, а парадна униформа – за нашия отбор. МПК каза: "Не, не, не – това няма да стане!" Казаха, че тази униформа е политическа. И казаха, че никой няма да ни позволи да се състезаваме в такава униформа", разказа Сушкевич.

Според Сушкевич, поради забраната, Украинският параолимпийски комитет трябваше да направи нови униформи и "набързо да ги транспортира до Италия с автобус".

Преди това беше обявено, че украинският отбор ще бойкотира откриването на Параолимпийските игри през 2026 г. Решението е взето във връзка с допускането на руски и беларуски спортисти, които ще се състезават на Параолимпийските игри под знамето и химна на своите страни. В състезанието ще участват шестима спортисти от Русия и четирима от Беларус. Зимните Параолимпийски игри ще се проведат от 6 до 15 март 2026 г. в Италия.

