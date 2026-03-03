Заради атака с дронове Кипър отмени заседанието на Съвета на ЕС. Франция праща военна помощ

Кипър отмени заседанието на Съвета на ЕС по европейските въпроси, на който е ротационен председател в момента. Поканените министри трябваше да се съберат на среща в Никозия, но заради нападението, което наруши въздушния трафик до острова, събитието се отменя за по-късна дата. Всъщност опасността за Кипър далеч не е отминала, тъй като преди минути каналът De Re Militari информира за нова атака срещу британската инфраструктура на острова.

На отменената среща министрите на ЕС планираха да обсъдят разширяването на Съюза и новия му бюджет.

В същото време стана ясно, че Франция ще изпрати системи за противоракетна отбрана и оборудване за борба с дронове в Кипър, следвайки примера на Гърция, която вчера обяви, че изпраща на острова два изтребителя F-16 и две фрегати.

Още: Дим се издига над посолството на САЩ в Кувейт. Лондон евакуира семействата на военнослужещите в Кипър (ВИДЕО)

Според Кипърската информационна агенция (CNA), отделно от това Париж ще изпрати и фрегата на острова. Това е обявил френският президент Еманюел Макрон в телефонен разговор с кипърския си колега Никос Христодулидес тази сутрин. Източник на Ройтерс в кипърското правителство е потвърдил тази информация пред агенцията.

Летище в Кипър е евакуирано (ВИДЕО)