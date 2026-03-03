Зинедин Зидан: „Той притежаваше всичко. Момчетата спираха да играят, за да го гледат“

Зинедин Зидан несъмнено е един от най-великите футболисти на нашето време. Безброй трофеи, както отборни, така и индивидуални. Сред тях световно първенство, европейско първенство и Златната топка. Когато Зидан играе, всички гледат. А когато говори – всички слушат. Но има един футболист, за когото дори самият Зидан е спирал. В скорошно интервю френската легенда на футбола сподели мислите си за Роналдо Феномена, с когото игра в Реал Мадрид.

Зинедин Зидан: "Притежаваше всичко"

Ето какво каза Зинедин Зидан за бившия си съотборник в Реал Мадрид: „Феномен! И не само за мен! Той си остава такъв и до днес. Уникален! Имах късмета да играя дълго време рамо до рамо с него в Реал. Той наистина беше Феномен с главна буква. Притежаваше всичко, а освен това беше добър и весел човек! Искаше ти се да направиш всичко, за да се сприятелиш с него.

"Някои от момчетата спираха да играят, само за да го гледат"

Но трябваше да го видите на тренировките. Невероятно. Някои от момчетата спираха да играят, само за да го гледат. Беше също толкова красиво, колкото и по време на мачовете“. Зинедин Зидан и Роналдо играят заедно в Реал Мадрид от 2002 г., когато бразилецът се присъединява към „кралския клуб“, до 2006 г., когато французинът прекратява професионалната си кариера. В този период те печелят веднъж Ла Лига, веднъж Суперкупата на Европа, веднъж Суперкупата на Испания и веднъж Интерконтиненталната купа.

