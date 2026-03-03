Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Удар по шампионските амбиции на Левски: звезда е аут до края на сезона

Феновете на Левски със сигурност няма да са доволни от последната новина, която треньорът на „сините“ Хулио Веласкес съобщи. Централният нападател Мустафа Сангаре е получил сериозна контузия в коляното по време на последния мач на „Герена“ срещу локомотив София. Той ще бъде аут от игра поне до края на редовния сезон в Първа лига, като може да пропусне и част от плейофната фаза.

Хулио Веласкес: „Сангаре ще отсъства приблизително два месеца“

Хулио Веласкес даде пресконференция преди междинния 24-ти кръг от Първа лига, в който Левски ще гостува на Лудогорец. В изявлението си пред медиите испанският специалист съобщи, че Сангаре е контузен: „Играчът, който се контузи последно, е Сангаре. При едно действие в последния мач той получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата не показва, че ще бъде дълго време извън строя. Според диагнозата, която имаме от медицинския щаб, приблизително два месеца ще отсъства.

Мустафа Сангаре

„Не знам кога какво се е случило“

Не мога да конкретизирам дати за завръщане. Това, което имам като информация, е, че обстоятелствата вероятно ще изискват хирургическа намеса. Най-нормалното е след такава интервенция, при положителен развой на нещата, след около два месеца да бъде отново с нас. Не знам кога какво се е случило със Сангаре. Ако обърнете внимание, когато се радваше на гола, тичайки към аутлинията, тогава му поддаде кракът. Точният момент на контузията и кога я е получил не можем да конкретизираме“.

