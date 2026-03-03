Израел нахлу в Ливан. Тръмп ругае Байдън и Зеленски, били лишили САЩ от оръжия (ВИДЕО)

В рамките на операция "Лъвски рев" ("Ревът на Лъва"), която е насочена на първо място срещу Иран, израелската армия влезе със сухопътни сили в Ливан. Видеокадри от израелските действия вече обикалят социалните мрежи. Израел обяви това си намерение напълно официално още на 2 март, а ливанската армия се изтегля от позициите си в Южен Ливан, предаде АФП:

Israeli ground forces have entered southern Lebanon under Operation "Lion's Roar," with 91st Division troops holding positions as strikes on Hezbollah targets continue, the IDF said. Lebanese Armed Forces are withdrawing from the border. #Israel pic.twitter.com/n0OlTHvJvk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026

Ливанското терористично движение "Хизбула" отговори на тези действия с декларация, че обявява война на Израел. "Хизбула" организира и ракетна атака срещу Израел. А преди това ливанските власти официално поискаха движението да се разоръжи и прекрати всякаква дейност - нещо безпрецедентно и исторически невиждано - Още: Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

❗️Hezbollah has officially declared war on Israel as Iran and Hezbollah launch a large-scale missile attack on Israel, with Israeli air defenses engaging the incoming strikes. The US and Israel have launched additional strikes on western Iran, while Iran has separately attacked… pic.twitter.com/MUbcSOFXqb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026

Тръмп пак намери Байдън за виновен

Междувременно, в социалната си мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп пак намери предшественика си Джо Байдън за виновен. Тръмп обвини Байдън, че дал много високотехнологични оръжия на Украйна и с това намалил американските резерви. В този клас оръжия обаче САЩ все пак имали "добри" резерви, но в средния и ниския клас било много по-добре - с резервите там американците можели да воюват "вечно", поне според написаното от Тръмп.

Тръмп не пропусна да обиди и украинския президент Володимир Зеленски, наричайки го циркаджия (използва името Филиъс Барнъм, известен американски шоумен от XIX век).

Trump: The US can fight wars “forever” — weapons stockpiles are virtually unlimited



He said current arsenals allow America to wage wars “very successfully” and accused “Sleepy Joe Biden” of sending hundreds of billions of dollars and weapons to Ukraine without replenishing… pic.twitter.com/7FTAcLbGx0 — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Същевременно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран строи подземни бункери, където в рамките на месеци може да бъдат скрити иранските програми за ядрени оръжия и ракети и те биха станали "недостъпни". Пред Fox News Нетаняху каза, че "ако мерки не бъдат взети сега, те не биха могли да бъдат взети в бъдеще".

Още: Стотици жертви на новата война в Иран. Петрол и газ - картината в Ормузкия проток (ВИДЕО)