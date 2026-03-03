Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел нахлу в Ливан. Тръмп ругае Байдън и Зеленски, били лишили САЩ от оръжия (ВИДЕО)

03 март 2026, 10:59 часа 199 прочитания 0 коментара
Израел нахлу в Ливан. Тръмп ругае Байдън и Зеленски, били лишили САЩ от оръжия (ВИДЕО)

В рамките на операция "Лъвски рев" ("Ревът на Лъва"), която е насочена на първо място срещу Иран, израелската армия влезе със сухопътни сили в Ливан. Видеокадри от израелските действия вече обикалят социалните мрежи. Израел обяви това си намерение напълно официално още на 2 март, а ливанската армия се изтегля от позициите си в Южен Ливан, предаде АФП:

Ливанското терористично движение "Хизбула" отговори на тези действия с декларация, че обявява война на Израел. "Хизбула" организира и ракетна атака срещу Израел. А преди това ливанските власти официално поискаха движението да се разоръжи и прекрати всякаква дейност - нещо безпрецедентно и исторически невиждано - Още: Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

Тръмп пак намери Байдън за виновен

Междувременно, в социалната си мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп пак намери предшественика си Джо Байдън за виновен. Тръмп обвини Байдън, че дал много високотехнологични оръжия на Украйна и с това намалил американските резерви. В този клас оръжия обаче САЩ все пак имали "добри" резерви, но в средния и ниския клас било много по-добре - с резервите там американците можели да воюват "вечно", поне според написаното от Тръмп.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тръмп не пропусна да обиди и украинския президент Володимир Зеленски, наричайки го циркаджия (използва името Филиъс Барнъм, известен американски шоумен от XIX век).

Същевременно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран строи подземни бункери, където в рамките на месеци може да бъдат скрити иранските програми за ядрени оръжия и ракети и те биха станали "недостъпни". Пред Fox News Нетаняху каза, че "ако мерки не бъдат взети сега, те не биха могли да бъдат взети в бъдеще".

Още: Стотици жертви на новата война в Иран. Петрол и газ - картината в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел Доналд Тръмп Ливан война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва" операция "Лъвски рев"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес