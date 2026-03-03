Любопитно:

03 март 2026, 11:38 часа 460 прочитания 2 коментара
Цената на газа в Европа лети нагоре, тази на петрола пълзи - също нагоре

Поскъпването на природния газ в Европа що се отнася до цените на едро продължава с пълна сила – заради войната в Иран, която американският президент Доналд Тръмп подпали с мотив Техеран да не се сдобие с ядрени оръжия и да няма "жизнеспособна" програма за балистични ракети. Днес, 3 март, цената на служещата за отправна точка за Стария континент нидерландска платформа TTF стигна до 56,080 евро за мегватчас. Това са договорите с доставка за април, а ръстът е малко над 26%. Вчера имаше скок с 50% на цените.

Малко по-високо, почти 26,5%, е поскъпването на контрактите с доставки за май – цената е 54,675 евро за мегаватчас. Припомняме, че вчера Катар затвори най-големия си завод за втечнен газ (LNG), но не това е основната причина за страховете, а че азиатските държави могат да почнат да наддават за товарите с LNG от САЩ и да увеличат конкуренцията.

Междувременно, Reuters съобщи, че Индия взема мерки – намалени са с между 10% и 30% доставките на втечнен газ за индустриални клиенти в Индия.

Колкото до петрола, данните на CNBC в следенето на живо показват, че цената на европейския сорт „Брент“ стигна до почти 82 долара за барел. Остават и около 50-60 цента, за да достигне най-високата граница от 2 март. Поскъпването за момента е 5,47%. Лекият суров американски петрол е на ниво 75,28 долара за барел или 5,67% поскъпване.

Ивайло Ачев
