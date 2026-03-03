Любопитно:

Въпреки всичко: Авиокомпания вози 300 руснаци в Дубай, те се противят - искат в Москва (ВИДЕО)

Над 300 руснаци, чиито полети от Москва до Дубай бяха прекъснати на фона на атаките на САЩ и Израел срещу Иран, настояват да бъдат върнати в Русия, но "не им се отваря парашутът". Пътниците от полети FZ 970 и FZ 968 на Flydubai, които са излетели от летище "Внуково" на 28 февруари, са кацнали в азербайджанската столица Баку след началото на военната операция срещу Иран. Те са били настанени в хотел Qafqaz Baku City, където прекарват 3 дни без никакви разяснения от авиокомпанията, за да научат в крайна сметка, че продължават напред.

Руснаците са информирани за предстоящия си полет до Дубай, но някои от тях отказват да летят, страхувайки се от ситуацията в региона, и настояват да бъдат върнати в Русия. Те останали във фоайето на хотела, отказвайки да напуснат стаите.

Още: Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

Според NDTV World, Дубай губи около 1 милион долара от всяка минута, в която летището в емирството не работи. На фона на това ОАЕ и Катар активно настояват САЩ да спрат бомбардировките над Иран и да преминат към дипломатическо решение, съобщава Bloomberg - ОЩЕ: Николай Младенов обяви дали Дубай ще гони туристите от хотелите

А как точно се отнасят към руснаците на почивка нерядко - вижте:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
