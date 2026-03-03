Въпреки всичко: Авиокомпания вози 300 руснаци в Дубай, те се противят - искат в Москва (ВИДЕО)

Над 300 руснаци, чиито полети от Москва до Дубай бяха прекъснати на фона на атаките на САЩ и Израел срещу Иран, настояват да бъдат върнати в Русия, но "не им се отваря парашутът". Пътниците от полети FZ 970 и FZ 968 на Flydubai, които са излетели от летище "Внуково" на 28 февруари, са кацнали в азербайджанската столица Баку след началото на военната операция срещу Иран. Те са били настанени в хотел Qafqaz Baku City, където прекарват 3 дни без никакви разяснения от авиокомпанията, за да научат в крайна сметка, че продължават напред.

Руснаците са информирани за предстоящия си полет до Дубай, но някои от тях отказват да летят, страхувайки се от ситуацията в региона, и настояват да бъдат върнати в Русия. Те останали във фоайето на хотела, отказвайки да напуснат стаите.

Russians have been detained in Baku and are set to be sent to Dubai. They are opposed to this



Over 300 Russians, whose flights from Moscow to Dubai were disrupted amid the U.S. and Israel's attacks on Iran, are demanding to be returned to Russia.



Passengers of Flydubai flights… pic.twitter.com/2arUgdOLUw — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Още: Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

Според NDTV World, Дубай губи около 1 милион долара от всяка минута, в която летището в емирството не работи. На фона на това ОАЕ и Катар активно настояват САЩ да спрат бомбардировките над Иран и да преминат към дипломатическо решение, съобщава Bloomberg - ОЩЕ: Николай Младенов обяви дали Дубай ще гони туристите от хотелите

А как точно се отнасят към руснаците на почивка нерядко - вижте:

Let them relax in their swamps with their rags😚 pic.twitter.com/JoUK33ZzKT — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026