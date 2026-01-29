Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната на 30 януари 2026 г. Ден за пробив

29 януари 2026, 22:17 часа 0 коментара
На 30 януари 2026 г. Луната нарастваща, 13-и лунен ден от 14:33 ч. През този ден не се опитвайте да потискате една част от себе си в името на другата. Позволете на този диалог между Водолей и Рак да се осъществи. Чуйте своята смела, иновативна идея (Водолей) и след това попитайте вътрешното си дете (Луна в Рак): „Ще се чувстваме ли сигурни и комфортно с това? Какво ни е необходимо, за да подкрепим тази смелост?“

Пробив

През този ден вашият пробив няма да дойде от изгарянето на мостове, а от изграждането на нов, наистина сигурен дом за вашата независима душа. Използвайте вечерта за тих диалог с любими хора или за да създадете ритуал за грижа за себе си – това ще се превърне в емоционалната основа за смелите стъпки на утрешния ден. Възможно е да изплуват въпроси, свързани с финанси, собственост или чувството ви за материална сигурност. 

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата, видени в този лунен ден, почти винаги дават ценни насоки за това по кой път да поемете в живота си, превръщайки се в пътеводители за бъдещето.

Евгения Чаушева
