Пълнолуние в Лъв на 2 февруари 2026 г. Прогноза за всички зодии

На 2 февруари 2026 г. ще настъпи Пълнолуние — Снежна Луна 01:09 ч. Това е подходящ момент за честни разговори, смели решения и драматични вътрешни трансформации. Пълнолунието в Лъв действа като прожектор: то осветява желания, оплаквания, амбиции и тайната нужда да бъде забелязана. В такъв ден е особено важно да се разбере къде е най-добре да се насочи тази огнена вълна и кога да се намали. Ето какви са съветите за различните зодии.

Новолуние 2026 година

Овен

Още: Дневен хороскоп за 27 януари 2026 г.

Това пълнолуние ще добави гориво към огъня ви. Ще жадувате за яркост, движение, флирт, признания и усещането, че животът е трейлър на филм за вас. Може да изпитате внезапни пориви да започнете нещо, да признаете на някого или най-накрая да публикувате онази една снимка. Съветът е прост: предприемете действия, но не събаряйте всичко. Енергията ви е фантастична за творчество, спорт, срещи и смели стъпки. Да доказвате правотата си, като повишавате тон, обаче не е добра идея.

Пълнолуние 2026 година

Телец

Фокусът се измества към вашия дом, близки и вътрешна стабилност. Може да бъдете обзети от желанието да промените всичко: от пренареждане на мебелите до подреждане на приоритетите ви. Стари обиди и пропуски също могат да изплуват на повърхността. Това е добър момент за подреждане не само в апартамента ви, но и в чувствата ви. Топлият разговор, грижата за себе си и възстановяването на чувството за „безопасност“ са по-важни от всякакви героични дела сега.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Близнаци

Думите се превръщат в мощен инструмент по време на това пълнолуние. Новини, кореспонденция, признания и неочаквани разговори ще имат ключова роля. Използвайте този период за честни диалози, изявления, идеи, учене и речи. Но преди да изпратите съобщение, в което се казва „ето още нещо, което мисля“, препрочетете го поне веднъж. Луната в Лъв не винаги филтрира.

Рак

Още: Седмичен ТАРО хороскоп, 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Темата за ценността е от първостепенно значение. И не само финансово, но и емоционално. Може да искате яснота: кой, какво и колко наистина струва в живота ви. Добър момент да помислите върху вашите граници и самочувствие. Направете нещо, което укрепва чувството ви за стабилност. И да, понякога новото червило е и форма на терапия.

Лъв

В понеделник: Рак, Скорпион + още 2 зодии ще са червиви с пари

Това е вашето пълнолуние! С всички специални ефекти, вътрешни монолози и усещането, че светът леко се върти около вас. Емоциите са ярки, желанията са силни, чувствителността е засилена. Можете да разберете много за себе си: какво искате, кой искате да бъдете. Отлично време за лични решения, творчески подходи и завършване на стари истории. Само не изисквайте всички да играят по вашия сценарий - понякога импровизацията може да бъде магическа.

Дева

Още: Огромен късмет връхлита тези зодии през седмицата от 26 януари до 1 февруари

Привличат ви тишината, размисълът и манталитетът „Ще помисля за това утре, но наистина дълбоко“. Това пълнолуние осветява вътрешните процеси, страховете, умората и това, което обикновено се крие под повърхността на продуктивността. Полезно е да забавите темпото, да поспите, да се изключите от контакта и честно да се запитате къде е най-добре да отидете по-нататък. Не става въпрос за външни победи, а за рестартиране.

Везни

Темата за приятелите, плановете и социалния ви кръг ще е на преден план. Възможни са разговори за бъдещето, споделени идеи или неочаквани социални обрати. Това е време, в което ще разберете с кого споделяте пътя си. Отлично време за работа в екип и малки мечти, изказани на глас. Понякога те биват чути от Вселената.

Скорпион

Още: Астролозите предупреждават: Това са четирите най-опасни дни през февруари

Фокусът ще е върху статуса, работата, целите и репутацията. Може да възникне ситуация, в която трябва да се утвърдите, да вземете решение или да завършите важен етап. Емоциите около кариерата и признанието са засилени. Този период е подходящ за обобщаване на професионални резултати и предприемане на смели стъпки. Но не превръщайте всичко в бойно поле. Понякога уважението се печели по-тихо, отколкото изглежда.

Стрелец

Още: Седмичен хороскоп за 26 януари-1 февруари 2026 г.

Мислите може да се въртят около пътуване, учене, нови значения или внезапни мисли от рода на „защо просто не променя всичко?“. Пълнолунието ви насърчава да излезете извън зоната си на комфорт. Отлично време да се вдъхновите, да си поставите нова цел или да се заемете с нещо, за което отдавна копнеете. Само не си обещавайте нов живот от понеделник. Започнете с малки стъпки.

Козирог

Финансовият късмет през 2026 г. - за четири от зодиите

Това пълнолуние, посветете на интимност, контрол и вътрешна трансформация. Силни чувства, ревност или страхове може да изплуват на повърхността. Това е добър период да бъдете честни със себе си, да работите върху стари истории и да освободите емоционалния хаос. Понякога пускането е и форма на сила.

Водолей

Месечен хороскоп за февруари 2026 г.

Фокусирайте се върху взаимоотношенията. Партньорства, приятелства, работни контакти – всичко, където има елемент „ние“. Възможни са важни разговори, признания, приключване или неочаквани обрати в динамиката. Полезно е да се запитате дали се чувствате комфортно в определена връзка. Това пълнолуние ви помага да видите баланса (или липсата му) и или да заздравите връзката, или честно да я възстановите.

Риби

Темите за рутина, здраве, отговорности и вътрешен хаос изплуват под прикритието на отговорности. Може да бъдете обзети от чувството, че твърде дълго влачите нещо, което не ви принадлежи. Това е подходящ момент да промените навиците си, да преоцените работното си натоварване и да се погрижите за тялото и ума си. Малките корекции при това пълнолуние могат да имат големи последици.

Време за промяна. Годишен хороскоп за 2026 г. Риби

Снимки: iStock