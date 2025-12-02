Пълнолуние 2026 година

Пълнолунието се счита за кулминацията на целия лунен цикъл, тъй като енергийното ниво достига най-високата си точка. Именно през този период човек може уверено да каже, че всички мисли могат да се оформят точно пред очите ви. В същото време, пълнолунието не е време за активни стъпки, а по-скоро за разбиране какви стъпки трябва да се предприемат в близко бъдеще, за да се постигнат богатство, любов, щастие и самочувствие. Ето кога са Пълнолунията през предстоящата 2026 г.

Пълнолуние на 5 декември 2025 г. Съвети за всяка зодия

3 януари 2026 г. — Вълча Луна (Суперлуна)- 13:02 ч.

Годината ще започне почти веднага със Суперлуна, известна още като Вълча Луна. През този период спътникът на Земята ще бъде в съзвездието Близнаци, но самото пълнолуние се счита за под влиянието на Рак.

2 февруари 2026 г. — Снежна Луна 01:09 ч.

Следващото на ред ще бъде Пълнолунието в Лъв. Това ще бъде отличен период да покажете най-доброто от себе си, да получите похвали и да постигнете признание във всяка област, в която се смятате за професионалист.

3 март 2026 г. — Червеева Луна 14:37 ч.

Първото пълнолуние на пролетта ще попадне под влиянието на Дева, така че ще трябва да се подготвите предварително за щателна работа. Това ще бъде отлично време да направите дългосрочни планове, които ще ви помогнат да подобрите живота си.

2 април 2026 г. — Розова Луна 05:11 ч.

Розовата Луна на 2 април 2026 г. не е време за предприемане на действия, а по-скоро време за равносметка и финализиране на дълго спящи задачи.

1 май 2026 г. — Цветна луна 20:22 ч.

Ако Розовата луна е била използвана, за да се сложи край на някои дългогодишни проблеми, Цветната луна ще бъде отлично време за решителни и проактивни действия. Под влиянието на Скорпион, самочувствието и енергията ви ще се увеличат значително, което определено ще ви е от полза.

31 май 2026 г. — Синя Луна 11: 45 ч.

Да, през май 2026 г. ще имаме две пълнолуния: в самото начало и в самия край на месеца. Синята Луна в Стрелец ще бъде време, когато вашият оптимизъм ще бъде в своя пик, а всички несгоди ще се възприемат като предизвикателства, с които можете да се справите със завидна лекота.

30 юни 2026 г. — Ягодова Луна 02:56 ч.

„Вкусното“ пълнолуние през първия месец на лятото няма да бъде толкова „сладко“, колкото подсказва името му. Звездите силно съветват да не се занимавате с финансови въпроси, тъй като вероятността от загуби по време на Ягодовата Луна ще бъде много по-висока от вероятността за печалба.

29 юли 2026 г. — Еленова Луна 17:35 ч.

Пълнолунието във Водолей през юли 2026 г. ще бъде отлично време да се занимавате със самообразование или да планирате професионално развитие. Творческата енергия ще прелива от нея, така че тези, които се нуждаят от нея, ще бъдат на върха на своята продуктивност.

28 август 2026 г. — Есетрова Луна 07:18 ч.

Август 2026 г. обаче няма да бъде толкова благоприятен, колкото бихте искали. По време на Луната в Есетрова в Риби ще се сблъскате със съмнения в себе си и ще започнете да се чувствате обезсърчени. Не се поддавайте на униние, но поемането на трудни задачи също не се препоръчва.

26 септември 2026 г. — Червена Луна 19:48 ч.

Тъй като пълнолунието през септември 2026 г. също ще бъде в Риби, някои от препоръките, които се отнасяха за Луната в есетрата, също ще важат. Звездите ви съветват да бъдете по-грижовни към себе си и да се опитвате да избягвате конфликти, тъй като те няма да доведат до нищо добро.

26 октомври 2026 г. — Ловджийска Луна 07:11 ч.

Пълнолунието през октомври ще бъде в Телец, така че всякакви финансови транзакции ще бъдат успешни. По време на Луната на ловеца ще трябва да се погрижите за своята „предпазна мрежа“ и да помислите как да увеличите съществуващия си капитал.

24 ноември 2026 г. — Суперлуна 17:53 ч.

Втората Суперлуна за 2026 г. ще се случи през студения ноември, а енергията през този период ще бъде няколко пъти по-голяма, отколкото по време на обикновено пълнолуние. Всички влияния ще бъдат засилени, така че звездите съветват за допълнителна предпазливост, за да се избегнат грешки.

24 декември 2026 г. — Студена Луна (Суперлуна) 04:28 ч.

2026 година ще започне и ще завърши със Суперлуна, отново в знака на Рак. На 24 декември 2026 г. ви очаква Студената Луна. Това астрологично събитие ще донесе не само прилив на енергия, но и нови предизвикателства.

