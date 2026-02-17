Март носи пролет, зеленина и цветя. Той събира в себе си женската енергия и жаждата за ново начало. За една от зодиите този месец ще донесе съдбовна среща или по-точно за необвързаните представители на зодията. Друг о знаците е добре да бъде напълно честен със себе си. Следете нивото на стрес, тъй като точно сега той ще е пряко свързан със здравословното ви състояние. Какво ще се случи на всички зодии вижте в новия месечен хороскоп за март 2026 г.

Още: Седмичен хороскоп за 16-22 февруари 2026 г.

Месечен хороскоп за Овен

Март ще изисква от вас да бъдете напълно честни със себе си. В кариерата ви влиянието на Сатурн ще ви принуди да поемете допълнителна отговорност, което може да доведе до повишение, ако проявите сдържаност. Личният ви живот ще бъде под наблюдението на затъмнение в началото на пролетта: стари оплаквания може да изплуват отново, изисквайки окончателно решение – или раздяла, или ново ниво на ангажираност. Здравето ви ще бъде пряко засегнато от нивата ви на стрес, така че се грижете за нервната си система и избягвайте пренапрежение.

Внимание! 2026 година променя живота на тези зодии!

Месечен хороскоп за Телец

За представителите на знака Телец този месец ще бъде време за полагане на солидна основа. Професионалният ви живот ще изисква методично планиране и дългосрочни инвестиции. Връзките ще преживеят период на тиха хармония: Венера ще ви помогне да укрепите дома си и да намерите общ език с любимите хора. За необвързаните Телеци звездите обещават съдбовна среща със стари познати. Здравето ви ще бъде стабилно, но трябва да обърнете внимание на превенцията на настинките и да се грижите за гърлото си, съветва Вашият месечен хороскоп.

Още: Най-смелите зодии сбъдват мечтите си през 2026 г.

Месечен хороскоп за Близнаци

Още: 2026 г. носи уникална изненада за четири от зодиите

Март ще донесе динамика, граничеща с хаос за Близнаците. Възможни са забавяния в бизнеса и кариерата поради объркване с документи или недоразумения с колеги, така че проверете два пъти всеки детайл. Връзките може да извадят някои скелети от миналото, което ще ви принуди да преоцените настоящите си приоритети. Енергийният потенциал на месеца е нисък, така че физическото ви здраве ще изисква подкрепа: опитайте се да прекарвате повече време на открито и овладейте дихателни техники, за да облекчите тревожността.

Още: Най-смелите зодии сбъдват мечтите си през 2026 г.

Месечен хороскоп за Рак

Още: Ретрограден Меркурий 2026 г.

За Раците март ще бъде месец на финансов пробив и емоционално обновление. Затъмнението ще повлияе на вашия сектор на доходите, подтиквайки ви да промените кариерата си или да затворите стари финансови задължения. В личния ви живот ще цари нежна атмосфера и ще започнат да се оформят съвместни планове с партньора ви. Здравето през този период ще изисква дисциплина: уязвимата храносмилателна система може да пострада, ако пренебрегнете доброто хранене.

Новолуние 2026 година

Месечен хороскоп за Лъв

През март Лъвовете ще се окажат в светлината на прожекторите, което ще се отрази положително на кариерата и социалния им статус. Вашето ръководство най-накрая ще оцени миналите ви постижения, отваряйки вратата към нови проекти. В любовта обаче прекомерната самоувереност може да доведе до разногласия – опитайте се да бъдете по-чувствителни към желанията на партньора си. Физическото здраве ще изисква баланс: енергията ви е в разгара си, но сърцето и кръвоносните ви съдове се нуждаят от щадящ режим, така че избягвайте прекомерните упражнения в полза на плуването или йогата.

2026 г. носи уникална изненада за четири от зодиите

Tези зодии трябва да слушат интуицията си през 2026

Месечен хороскоп за Дева

Март ще потопи Девите в практични и рутинни задачи, които ще бъдат ключови за бъдещия успех. В професионалната сфера, подреждането на делата ви ще донесе дългоочакван мир и материални облаги. Връзките може да се почувстват хлъзгави през този период, тъй като вие и вашият партньор ще се нуждаете от повече лично пространство за размисъл. Здравето ви може да реагира на натрупаната умора с алергични реакции или обриви, така че минимизирайте излагането на химически дразнители и следете диетата си, препоръчва Вашият месечен хороскоп.

Месечен хороскоп за Везни

Пълнолуние 2026 година

За Везните месецът ще бъде изпълнен с енергията на сътрудничеството и търсенето на перфектния баланс. Кариерното развитие е възможно само в партньорство, така че не се страхувайте да делегирате задачи и се доверете на колегите си. Личният ви живот ще бъде изпълнен с романтика и вдъхновение: март е идеалното време за признания и бракове. По отношение на здравето, бъдете бдителни за бъбреците и кръста си; избягвайте вдигането на тежки предмети и се обличайте подходящо за времето, за да предотвратите възпаления.

Финансовият късмет през 2026 г. - за четири от зодиите

Месечен хороскоп за Скорпион

Март ще донесе на Скорпионите дълбока вътрешна трансформация, която ще засегне всички области от живота им. Възможни са драстични промени в работата, включително промяна в професионалната насока, което в крайна сметка ще се окаже полезно. Връзките може да са обтегнати от ревност или желание за пълен контрол, така че е важно да се научите да се доверявате на близките си. Енергията ви ще бъде много висока, което ще ви позволи активно да се занимавате със спорт, но звездите предупреждават за риска от леки наранявания поради прекомерна бързане, обещава Вашият месечен хороскоп.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през 2026

Месечен хороскоп за Стрелец

Стрелецът може да очаква месец на разширяване на хоризонтите и придобиване на нови знания. В кариерно отношение това е благоприятно време за бизнес пътувания, обучения и стартиране на международни проекти - късметът ще бъде с вас във всички нови начинания. Връзките ще бъдат изпълнени с лекота и приятни изненади, а необвързаните Стрелци може да срещнат някого, който споделя чувството им за приключения. Здравето ще бъде добро, ако приемате витамини и поддържате оптимистична нагласа, което ще бъде най-полезното ви лекарство.

Месечен хороскоп за Козирог

Попълнение в семейството и промени. Годишен хороскоп за 2026 г. Козирог

През март Козирозите ще демонстрират забележителна издръжливост и решителност. В работата ще можете да решите проблем, който другите са намирали за труден, което значително ще укрепи вашия авторитет и финансово положение. Семейството и домът ще се превърнат в сигурно убежище през този период, където можете да се възстановите след цял живот упорит труд. Въпреки това, физическото ви здраве изисква внимание към скелетната ви система и ставите – не пренебрегвайте планираните посещения при лекар и се опитайте да спортувате повече с умерено темпо.

Месечен хороскоп за Водолей

Март ще бъде време на триумф за креативността и нестандартното мислене за Водолея. В професионален план вашите идеи ще получат подкрепа и могат да бъдат реализирани бързо, носейки печалба. В любовта ще жадувате за експерименти и обновление, което ще е от полза за връзката ви и ще възстанови искрата на страстта. Информационното претоварване и безсънието ще бъдат основната заплаха за здравето, така че практикувайте вечерни разходки и се включете в дигитален детокс, обещава Вашият месечен хороскоп.

Обрати и растеж. Годишен хороскоп за 2026 г. Водолей

Месечен хороскоп за Риби

През март Рибите ще преминават през период на отказване от илюзии. Под влиянието на Сатурн и Нептун във вашия знак, кариерните въпроси ще изискват строга специфичност и изоставяне на нереалистични планове, което в крайна сметка ще доведе до стабилност. В личния ви живот затъмнението ще ви помогне да прекъснете ненужните връзки и да запазите само най-лоялните хора. Вашето благополучие ще бъде тясно свързано с емоционалното ви състояние, така че водните процедури и тихото време ще бъдат най-добрият начин да запазите вътрешните си ресурси, съветва Вашият месечен хороскоп.

Време за промяна. Годишен хороскоп за 2026 г. Риби

Снимки: iStock