За да се спаси от руско влияние: Армения с важна поправка в Изборния кодекс

Народното събрание на Армения прие промени, позволяващи само на граждани с постоянно пребиваване в страната да гласуват на парламентарни избори и референдуми, съобщи News.am. Съгласно измененията, само онези арменски граждани, които са пребивавали постоянно в страната повече от една година от две години (поне 366 от последните 730 дни) 48 дни преди изборите (или 28 дни преди предсрочните избори), ще могат да гласуват.

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Инициативата

Измененията бяха внесени от депутати от управляващата партия „Граждански договор“ на Никол Пашинян. Инициативата беше подкрепена от 63 депутати. Опозицията бойкотира гласуването. Депутати от опозиционната фракция „Армения“ предварително обявиха намерението си да обжалват измененията пред Конституционния съд. Те смятат, че приетите изменения ограничават избирателните права на гражданите.

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Мотивите

Управляващата партия заяви, че арменските граждани с постоянно пребиваване в чужбина често нямат достатъчно информация за кандидатите или може да гласуват под влияние на политическия дневен ред на страната си. Като се има предвид, че няколкостотин хиляди арменски граждани постоянно пребивават извън Армения, партията смята, че това може да създаде условия за „хибридно влияние върху избирателния процес“.

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Руската намеса

Малко преди парламентарните избори в Армения, Reuters съобщи, че руски представители са обсъждали план за изпращане на арменски граждани, живеещи в Русия, обратно у дома, за да гласуват за съперниците на Никол Пашинян. Не е известно дали този план е бил реализиран. Изборният кодекс на Армения не позволява гласуването в чужбина.

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Парламентарните избори в Армения се проведоха на 7 юни. Партията „Граждански договор“ на Никол Пашинян спечели изборите, събирайки 49,8% от гласовете. Този резултат е достатъчен за парламентарно мнозинство, което му позволява самостоятелно да сформира правителство. Това обаче не е достатъчно за конституционно мнозинство, което позволява изменения в Конституцията.

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