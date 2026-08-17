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По-бърз от Юсейн Болт: Китайски робот счупи рекорда на най-бързия човек на планетата (ВИДЕО)

17 август 2026, 23:19 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Unitree/Х
По-бърз от Юсейн Болт: Китайски робот счупи рекорда на най-бързия човек на планетата (ВИДЕО)

Китайската компания Unitree Robotics представи прототип на хуманоиден робот, наречен "Супермен", като публикува в социалната мрежа Х впечатляващо видео с движенията, които той може да извършва. Според Unitree сред постиженията на робота са вертикален скок от място на около 2 метра височина и спринт с 12,66 м/с, или около 45,6 км/ч.

Роботът е разработван малко повече от три месеца. Компанията подчертава, че това все още е прототип, но той има значителен потенциал за още усъвършенстване.

Според компанията показаното дотук надхвърля значително човешките възможности. Прави се сравнение с Юсейн Болт, ямайският лекоатлет, признат за най-бързия човек в историята на планетата, чиято максимална скорост при световния му рекорд на 100 м в Берлин през 2009 г. бе изчислена на около 12,42 м/с или 44,72 км/ч. Заявената от Unitree максимална скорост на "Супермен" е с около 0,24 м/с, или приблизително 2%, по-висока.

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Робот Юсейн Болт роботи
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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