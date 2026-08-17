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Финален тест за милиони: Левски и ЦСКА на прага на нещо уникално | Точно попадение

17 август 2026, 14:35 часа 1860 прочитания 0 коментара

18 620 000 евро: това е сумата, която Левски може да си осигури при евентуално влизане в основната фаза на Шампионска лига. Залог, който изглежда нереален на фона на събитията отпреди само 6 години, когато Левски оцеляваше благодарение на дарения от феновете си. Именно шансът пред Левски за пробив сред най-силните отбори на планетата бе и водещата тема в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Левски играе за 18 милиона евро и място в Турнира на богатите

Пътят на Левски минава през гръцкия шампион АЕК Атина, а предимството на "сините" е, че е в много добър игрови ритъм, докато техният съперник има само един официален мач от началото на сезона. Хулио Веласкес и компания вече си гарантираха участие в основната фаза на Лига Европа, но влизане в Шампионска лига може да изстреля тима в друга орбита.

Хулио Веласкес

ЦСКА атакува престижно участие в Лига Европа

Шанс за голям пробив има и ЦСКА, изправяйки се срещу ОФИ Крит във финална битка за място в Лига Европа. Турнир, в който "армейците" могат да срещнат колоси като Ювентус и Милан. "Червените" постигнаха най-изразителната победа в българския шампионат от началото на сезона, разгромявайки Ботев Враца с 5:0, а пък новото попълнение на тима Каталин Иту избухна с две асистенции, но и червен картон. Жоел Зварц пък се намира в страховита форма и изглежда готов да наказва и евросъперници.

Ново попълнение има не само на "Армията", но и на "Герена". Как бившият футболист на Ливърпул Марко Груич ще се впише в редиците на "сините" и ще успее ли да замени достойно контузения Акрам Бурас? И какво ще се случи в битката за титлата в българския шампионат, където Лудогорец и ЦСКА 1948 също показват големи амбиции за първото място? Гледайте тези и още теми в "Точно попадение": 

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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