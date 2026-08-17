Пак атака срещу гръцки танкер, товарил руски петрол от Каспийския тръбопровод

Гръцкият танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море след като е товарил руски петрол в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Корабът, управляван от гръцка компания, има капацитет от приблизително 1 милион барела петрол. Няма пострадали членове на екипажа при атаката и не е съобщено за разлив на петрол или замърсяване на морето, отбелязва агенцията. Това не е първият такъв случай - ОЩЕ: Удар срещу гръцки танкер в Черно море, товарещ петрол с участие на САЩ

Атаката е станала близо до морския терминал на КТК. Това е първият подобен инцидент, включващ кораб, тръгнал да товари от терминала, от близо три седмици. "Скирос" плава под либерийски флаг и преди това се е подвизавал с името "Дилонг ​​Спирит".

По-рано през август беше съобщено, че Украйна се е съгласила да не атакува инфраструктурата на КТК или кораби, превозващи неруски петрол, с изключение на кораби, обект на украински санкции и превозващи руски петрол.

КТК изнася предимно казахстански петрол, но според Bloomberg товарът на борда на "Скирос" е с руски произход. Руският петрол представлява приблизително 5-10% от общия износ на КТК. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, там дял има и американският енергиен гигант Chevron - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ за началото на украинските удари и собствеността на КТК: Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

Пресслужбата на Каспийския тръбопроводен консорциум не е коментирала засега нападението. КПК съобщи за последно за нападение срещу танкери, свързани с консорциума, на 30 юли.

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