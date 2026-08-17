Рекордно нисък рейтинг за Тръмп, той упорства с темата "Иран", която го срива политически (ВИДЕО)

Рейтингът на одобрение на американския президент Доналд Тръмп достигна 33% в последната анкета на Economist/YouGov - ново дъно и за двата му мандата като държавен глава на САЩ. 62% от респондентите не одобряват действията и политиките на Тръмп, като 50% категорично не ги одобряват.

Само 22% оценяват икономиката в САЩ под управлението на Тръмп като добре вървяща, а 65% казват, че страната е на грешен път.

Войната в Иран и цените на бензина от около 4 долара за галон са посочени като основни двигатели за недоволство. Данните са факт 3 месеца преди междинните избори, като демократите водят в проучванията за този вот, който ще обнови двете камари на Конгреса.

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Говоренето за Иран - клишета и клишета

Пред Fox News Джаред Къшнър, зетят на Тръмп и основно негово дипломатическо оръжие, подчерта, че американският президент бил готов за преговори, но иранците не искали. "Трябва да искат да бъде сключено истинско споразумение", настоя той - с условие Иран да не разработва ядрени оръжия и да не финансира терористични дейности. Според Къшнър, иранската икономиката омеквала, а Тръмп искал споразумение, печелившо и за двете страни:

Jared Kushner on Iran:



Right now, the Iranians are not showing any interest in doing something that makes sense for us.pic.twitter.com/byv1knFV6f — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Самият Тръмп настоя, че Иран искал споразумение, но не това, което Тръмп чувствал, че трябва:

Trump on Iran:



They want to make a deal, but they are not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. pic.twitter.com/nPwOAqCB8v — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

И още - САЩ не искали да се удължава Меморандумът от Исламабад, с който беше установено уж примирие с Иран. Това бяха вече 60-те изтекли дни, в които Вашингтон и Техеран сериозно да водят преговори по иранската ядрена програма и Ормузкия проток:

Trump says the U.S. is not seeking an extension of the Iran MOU. pic.twitter.com/vO1fqS82vc — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

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