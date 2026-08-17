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Руска ракета-дрон "Бандерол" подпали царевична нива в Молдова (ВИДЕО)

17 август 2026, 23:05 часа 535 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Руска ракета-дрон "Бандерол" подпали царевична нива в Молдова (ВИДЕО)

Руска ракета-дрон "Бандерол" се е разбила в Молдова, на около 3 километра от село Талмаз. Това съобщава молдовското министерство на отбраната, след като преди това украинските ВВС са предупредили, че боеприпаси "Бандерол" са изстреляни към Черноморск и Одеса.

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В крайна сметка една от руските ракети-дронове е преминала в Молдова и се е взривила в царевична нива. Това е станало 12 минути след съобщението на украинските ВВС за руска атака към Одеска област. Молдовските ВВС са установили летящ първоначално неидентифициран обект, който е взет за самолет, към Тираспол.

"Според предварителни данни обектът е изчезнал от системите за наблюдение близо до село Талмаз, в област Стефан Воде. Главна дирекция за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи съобщи, че е засечена експлозия извън село Талмаз, на около 3 км. Това е причинило пожар, изпепелил растителност", се казва в изявлението.

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Малката руска крилата ракета "Бандерол" е известна още като безпилотен летателен апарат (БЛА) с реактивен двигател или "хибрид" между БЛА и крилата ракета. А това, че дрон се разбива в Молдова вече почва да изглежда като нещо, което се случва често.

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Молдова руски дрон война Украйна ракета Бандерол
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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