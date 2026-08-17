Проблемите за Любо Пенев продължават! Арда задълбочи кризата в Локомотив София

Отборът на Арда Кърджали се върна на победния път. "Небесносините" надделяха с 3:1 при домакинството си на Локомотив София в последния мач от петия кръг на Първа лига. Домакините започнаха ударно и поведоха с два гола, които в крайна сметка се оказаха достатъчни за победата. Кърджалии събраха актив от 10 точки и запазиха петата си позиция във временното класиране. Локо София продължава без успех на 12-а позиция.

Успех за Арда над Локомотив София

Възпитаниците на Александър Тунчев се ориентираха по-добре в двубоя и още в 3-а минута откриха резултата. Преслав Бачев бе изведен на отлична позиция и не пропусна да се разпише, но след намесата на ВАР попадението му бе отменено заради засада. Последваха равностойни минути в Кърджали, преди Локомотив София да поведе чрез Марк-Емилио Папазов. Този гол също беше отменен заради нарушение в атака на Кауе Карусо, който попречи на вратаря на Арда. След половин час игра вече нямаше какво да спре Станислав Иванов от това да изведе своя тим напред в резултата. Само четири минути по-късно отново той бе точен за 2:0. Така "небесносините" се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

ОЩЕ: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27

Второто полувреме премина предимно спокойно. В 60-а минута настъпи първата по-опасна ситуация, при която Ангел Лясков изчисти топката от голлинията, за да опази вратата на столичани от трети гол. Малко по-късно Локомотив София намали изоставането си, след като Кауе Карузо преодоля по отличен начин съперниковата защита и успя да се разпише. В момент, в който гостите повярваха, че могат да постигнат обрат, Светослав Ковачев сложи точка на спора. Той се разписа директно от пряк свободен удар, за да оформи крайното 3:1.

ОЩЕ: Край на черната серия! Първа победа за сезона измъкна столичен тим от дъното в Първа лига