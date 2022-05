Хобитите все още се крият в Индонезия?

Но не всички са съгласни, че той е изчезнал. Един антрополог подкрепя спорната идея, че хобитите са оцелели и до днес. Преди между 190 000 и 50 000 години съществата на остров Флорес в Индонезия не са надвишавали 1,2 метра височина. Наречен "хобитът" заради малкия си размер, Homo floresiensis все още повдига въпроси.

Действително ние все още не знаем какво е накарало тези древни хоминини да се приютят на този изолиран от останалия свят остров. Също не знаем защо и как са изчезнали. Било ли е това заради човека? Това е малко вероятно, но все пак е възможно. Според анализа на първите кости на H. floresiensis, открити в пещерата Лианг Буа през 2003 г., най-новите доказателства за тези хобити в региона датират отпреди 50 000 години.

