Намерено ли е истинското място на Ковчега на Завета? Археологическа находка шокира света

Ами ако Индиана Джоунс е търсил Ковчега на Завета (Изгубения Кивот) на грешното място? Във филма „Похитителите на изгубения ковчег“, един от шедьоврите на Стивън Спилбърг, екранният археолог претърсва египетския град Танис в търсене на свещения ковчег, в който се съхраняват Десетте Божи заповеди, където Бог говори на Мойсей „отмежду двата херувима“ (Изход 25:22). Но разкопки през 2025 г. в Сило, Израел, ръководени от д-р Скот Стриплинг, сочат, че истинското местонахождение на Ковчега може да е по-близо до Светата земя. Може ли това откритие да пренапише библейската история?

Ковчегът, покрит със злато и централен елемент в израилтянското поклонение, се е намирал в Скинията в Сило, духовната столица на Израел преди Ерусалим (Йосуа 18). Той изчезнал около 586 г. пр. Хр. по време на вавилонското завоевание, което породило теории, че е скрит в Църквата на Дева Мария от Сион в Етиопия или в пещерите в Йордания, според The Jerusalem Post.

Archaeologists at Tel Shiloh believe they’ve found the stone foundations of the Tabernacle—precisely matching the Biblical 2:1 ratio and orientation. They've uncovered sacrificial remains and a structure possibly housing the Ark of the Covenant.https://t.co/43eUwD7unl — American Thinker (@AmericanThinker) August 4, 2025

Новото откритие

Екипът на Стриплинг от Асоциацията за библейски изследвания в Тел Шило е открил монументална каменна структура, която съответства на източно-западната ориентация на Скинията и на вътрешното съотношение 2:1, описано в Изход. „Идентифицирахме сграда, която напълно съответства на библейските спецификации“, заяви Стриплинг пред CBN.

Доказателствата са поразителни. Над 100 000 кости от животни – предимно от кошерни овце, кози и говеда, с много жертви от дясната страна, в съответствие с Левит 7:32 – сочат към ритуални жертвоприношения. „Доказателствата за ритуална дейност са преобладаващи и съответстват на Писанията“, каза Стриплинг. Керамични фрагменти от късната бронзова епоха (1550-1200 г. пр. Хр.) допълнително свързват мястото с епохата на Ковчега в Сило.

Екипът също така е идентифицирал градската порта на Сило, където първосвещеникът Ели пада, когато чува за пленяването на Ковчега от филистимците (1 Царе 4). Въпреки вълнението, самият Ковчег не е намерен и скептиците призовават към предпазливост. Някои учени поставят под съмнение датировката и изискват рецензирани проучвания. Разкопките се сблъскаха с редица препятствия, включително ракетен удар на хусите на 4 май 2025 г., който забави доброволците, и евакуация на 24 юни.

Въпреки това, екипът на Стриплинг използвал тънкослойна петрография, за да потвърди възрастта на обекта, подкрепяйки своите твърдения. Разсекретени документи на ЦРУ от 70-те години дори намекват за интереса на САЩ към Шило като потенциално място на Ковчега, което добавя интрига, според The Jerusalem Post. Може ли Шило да държи ключа към съдбата на Ковчега? Докато друг екип търси Ковчега на Ной в турската формация Дурупинар, находките в Шило дават живот на писанията.

CIA confirmed Ark of the Covenant’s existence using remote viewing, resurfaced declassified docs claim https://t.co/AjLP8himZC pic.twitter.com/OHRdhfK2jd — New York Post (@nypost) March 27, 2025