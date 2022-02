Хората вярват на всяка глупост, стига да е казана от учен

В днешно време хората се сблъскват с огромни потоци от информация. Новините се изливат върху главите ни не само от вестници и телевизия, както преди, но и от екрани на смартфони и много други източници. Понякога има толкова много информация, че е изключително трудно да се разбере къде данните са верни и къде не са - за това трябва да се развие умение за критично мислене.

Наскоро учени са провели експеримент, в който доказват колко лесно е да се убедят повечето хора в истинността дори на откровени глупости. Ако поставите подписа на известен учен или духовен гуру под което и да е твърдение, повечето хора без съмнение ще повярват в автентичността му и неговата „мъдрост“. Освен това няма значение дали са разбрали същността на казаното, или дори не са вникнали в идеята. Експериментът и резултатите от него са много интересни, така че нека разгледаме детайлите.

Генератор на текст с "умни" думи

Според научното издание Science Alert учените използвали услугата New Age Bullshit Generator, за да създадат „мъдри изказвания“. При всяко обновяване на страница сайтът създава изречения и фрази, които съдържат много „умни“ думи, което ги прави да изглеждат като нещо дълбокомислено.

Скрийншот от сайта New Age Bullshit Generator

„Този живот не е нищо друго освен предопределящ източник на междугалактическата природа.

Съзнанието се състои от резонансна каскада от квантова енергия. "Квант" означава облагородяване на най-висшето. Докато цъфтим, ние вибрираме. Сложността на настоящето, изглежда, изисква отваряне на нашите души, ако искаме да оцелеем.“

Звучи дълбокомислено, но тези изречения нямат никакъв смисъл.

Хората вярват повече на учени, отколкото на духовни лидери

В рамките на експеримента международен екип от учени използвали създадените от алгоритъма безсмислени текстове и поставили под тях подписи на известни учени и духовни гурута. След това твърденията били показани на 10 000 души от 24 страни. Доброволците били помолени да оценят степента на правдоподобност на всяко от изреченията.

Експериментът показал, че 70% от хората приемат дори най-откровените глупости за истина, ако са подписани от учен. Духовните гурута също се радват на голям авторитет сред хората - 55% от доброволците им вярвали, ако под изявленията стоял подписът на духовния водач. Преди да проведат експеримента, учените помолили хората да попълнят въпросник, който бил използван за определяне на нивото на тяхната религиозност. Изненадващо, религиозните хора вярвали на подписаните от учени текстове повече от думите, казани от духовни учители.

Несъществуващо изказване от учен. Hoogeveen et al., Nat. Hum. Behav., 2022 and New Age Bullshit Generator

Според авторите на научния труд доверието към хора с голям авторитет е обяснимо явление:

От еволюционна гледна точка уважението към заслужаващи доверие авторитети като учители, лекари и учени е адаптивна стратегия, която гарантира ефективно културно обучение и предаване на знания. Всъщност, ако източникът се счита за доверен експерт, хората са готови да повярват на твърденията на този източник, дори без да разбират напълно същността на казаното, обясняват изследователите.

Защо хората вярват повече на учените?

Това не е първият път, когато учените провеждат подобно изследване. В резултат на проучване от 2017 г. било установено, че религиозните хора вярват в ефективността на молитвите, дори ако за това няма убедителни доказателства. Но за да повярват в ефективността на препарати за лечение на заболявания, те се нуждаят от научни твърдения от възможно най-достоверни източници. Експериментът също така показал, че привържениците на една религия могат да вярват в твърдения, които противоречат на техните възгледи, само ако идват от устата на лидера на тяхната религия. Ако противоречивото мнение е на представител на друга религия, те неохотно се съгласяват с него или дори го смятат за невярно.

Несъществуващо изказване от духовен лидер.

Според авторите на новото изследване в даден момент учените са придобили повече авторитет сред хората, отколкото духовните гурута. Най-вероятно това се дължи на факта, че изследователите могат да дадат по-разбираемо и реалистично обяснение за много физически явления. Освен това днес много компании включват именно учени в проверката на качеството на своите продукти и това широко се отразява в медиите.