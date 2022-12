Красивото ковчеже, което уби Мария Стюарт (ВИДЕО)

Мария Стюарт (Неизвестен автор / Public Domain)

Но знаете ли, че тя също е отчасти отговорна за един от най-добрите примери за френско сребърно ковчеже, достигнало до наши дни? Известно като като ковчежето на Мария, кралицата на Шотландия, то е едно от малкото останали от своята епоха, като няма други примери с толкова високо качество. То е и ключов артефакт в интригата, довела до гибелта на кралицата, пише Ancient Origins.

Ковчежето на Мария Стюарт е изработено в Париж в края на XV или началото на XVI век. Това е известно благодарение на печатите на двама производители, щамповани върху външния долен панел. След 1506 г. крал Луи XII нарежда на златарите да започнат да използват нов знак, което означава, че ковчежето е изработено преди това. Смята се, че то е подарено на Мария от нейния първи съпруг Франсоа II.

Ковчежето е сложно декорирано и включва редуващи се широки ленти от триизмерни листа и цветя и по-тесни, плоски ленти от цветчета. Междувременно страните му са украсени с птици, цветя, заек, бягащ елен и куче. Тази работа може да е добавена по-късно, въпреки че не може да се каже със сигурност.

От едната страна на ковчежето има гравиран герб на херцозите на Хамилтън. Когато се увеличи, става ясно, че този герб заменя нещо, което е изтрито. Според бележката за произхода, съхранявана в него, ковчежето преди това е включвало герба на маркиз Дъглас, а преди това – на Мария, кралицата на Шотландия.

Бележката описва накратко историята на ковчежето. Твърди се, че е купено от Ан, херцогиня на Хамилтън, от Мери, маркиза на Дъглас, която ѝ казала, че ковчежето е принадлежало на Мария Стюарт. Тази връзка с известната кралица е голяма част от историята, която прави това сандъче толкова специално.

Анализът на почерка показва, че писмото е написано от Дейвид Крауфорд, секретар на херцогиня Ан, който го написал преди смъртта на херцогинята през 1716 г. Бележката гласи:

„...херцогинята на Хамилтън, след като лейди маркизата каза, че въпросната кутия наистина е принадлежала някога на кралицата, нейна светлост, купи същата от златаря след смъртта на маркизата през 1674 г. Маркизата на Дъглас я беше оставила на по-малкия си син, Джеймс, който веднага я продаде. Като чу това, херцогинята на Хамилтън, която се беше омъжила за по-големия син на маркизата – Уилям, я взе от златаря.“

