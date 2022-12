Най-старото животно в света празнува 190-ия си рожден ден (СНИМКИ)

"Помислете за това, ако се е появил на бял свят през 1832 г., Господи, колко се е променил светът оттогава", казва Джо Холинс, пенсиониран ветеринарен лекар на острова, който се грижи за костенурката. "Световни войни, възход и падение на Британската империя, губернатори, крале и кралици, които са се наследявали, толкова е удивително", каза той, цитиран от Нова телевизия.

Thank you for the news Rebecca @gwr @sthelenatourism https://t.co/aP9LEKU42M