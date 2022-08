Призрачно същество: водолаз откри рядък прозрачен хищник (ВИДЕО)

Водолазът Педро Валенсия е направил любопитно откритие по време на нощно гмуркане край бреговете на мексиканския остров Косумел. Той забелязал странно създание и отначало си помислил, че това не е едно, а няколко различни животни, които си взаимодействат като едно цяло, пише Mirror.

„Плувах в търсене на интересни морски обитатели, за да ги запечатам, и забелязах нещо по-голямо в сравнение с другите части, които плуваха около него“, разказва Валенсия.

This syphonophores caught a fish on one of its stingy bits! pic.twitter.com/frythdmt6y

„Когато се приближих, видях, че това е сифонофор, по който е залепнала риба“, обяснява 34-годишният инструктор по гмуркане. По-късно разбрал, че рибата не плува самостоятелно, сифонофорът се готви да я изяде. Тези животни са хищници, които се хранят с ракообразни и малки риби.

На заснетите кадри светещо призрачно създание се носи по водата и влачи безжизнена риба.

Според Валенсия това е изключително необичайно, рибите често използват медузи като защита, но не и сифонофори, това не е симбиоза, а по-скоро отношения от типа хищник – плячка.

След като авторът споделил находката си в мрежата, думите му се потвърдили. Всеобщото мнение е, че това е риба, уловена със сифонофор.

Сифонофорите (лат. Siphonophorae, Siphonophora) принадлежат към клас хидровидни (Hydrozoa). Полово зрелите стадии представляват колония с висок полиморфизъм на съставящите я зооиди. В жизнения цикъл на сифонофорите няма ярко изразено редуване на поколенията, характерно за много други хидровидни. Известни са около 160 вида, живеещи предимно в тропическите морета. Сифонофорите включват редица отровни форми, които са смъртоносни за човека, например португалското корабче (Physalia physalis).

Португалско корабче, физалия (Physalia physalis), е интегрирана колония от високоспециализирани полипи. В сърцето на колонията е голям централен полип. Устният му отвор е насочен надолу, а от противоположната страна се образува пневматофор – продълговато мехурче (обикновено с дължина около 10 cm), пълно с газ, което осигурява плаваемостта на цялата колония. Пневматофорът, издигащ се над повърхността на водата, носи надлъжен гребен под формата на платно. Живее в тропиците и субтропичните морета; движи се по повърхността на водата под въздействието на вятъра, наподобявайки португалски платноход (оттук и името). Токсинът, съдържащ се в жилещите клетки, причинява изгаряния и е опасен за хората. Снимка: NOAA

Колония от сифонофори може да достигне няколко десетки метра дължина, но рекордният наблюдаван сифонофор е с дължина над 100 метра.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S