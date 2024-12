Реконструираха лицето на бабата на Тутанкамон по нейните 3400-годишни останки (ВИДЕО)

Художник реконструира с фотошоп лицето на царица Тий – ​​бабата на момчето фараон Тутанкамон, използвайки нейните мумифицирани останки на 3400 години.

Художникът използвал технологията, за да наслагва елементи като очи, нос и уста върху изображението, вписвайки ги в нейната забележително запазена костна структура. След това добавил коса, вежди, мигли и дори лунички, вдъхвайки живот на лицето на мумията.

Крайният резултат е красива жена с тъмна разпусната коса, големи кафяви очи, сърцевидна уста и мургава кожа.

Царица Тий, известна като Старата дама, е съпруга на египетския фараон Аменхотеп III, царувал от 1390 – 1353 г. пр.н.е. и е живяла от 1398 г. пр.н.е. до 1338 г. пр.н.е.

Тя е майка на Аменхотеп IV, известен също като Ехнатон, и остава видна фигура в египетското царство дори след като той се възкачва на трона. Ехнатон е баща Тутанкамон, момчето цар, което управлява Египет от 1332 до 1323 г. пр.н.е.

Мумията на царица Тий е открита през 1898 г. в гробницата на Аменхотеп II в Долината на царете, но ДНК анализът потвърждава нейната самоличност през 2010 г.

Художникът, който извършва „драматични подобрения и радикални трансформации на снимки“, разкрива как може да е изглеждало лицето на бабата на Тутанкамон,​​използвайки изображение на нейните останки.

Видеото показва как художникът работи с Photoshop, който показва снимка на мумифицираното лице на кралица Тий.

Царица Тий е дъщеря на Юя, командир на египетските колесници, и египтянка на име Туя. Тя нямала кралска кръв, но въпреки това съпругът ѝ я предпочитал сред многото си жени и често я въвличал в държавните дела. Името ѝ дори се появява заедно с това на фараона в официални документи.

Останките на царица Тий са открити през 1898 г. от френския археолог Виктор Лоре, но изминава още един век, преди експертите да разберат на кого принадлежат. Лорет открива две женски мумии сред няколко, погребани в гробницата на Аменхотеп II в Долината на царете – гробището на почти всички фараони от 18., 19. и 20. династия.

Преди да бъдат идентифицирани, тези мумии са били наричани „Старата дама“ и „Младата дама“.

Първоначално експертите смятали, че Старата дама може да е Нефертити, управлявала по време на 18. династия като съпруга на фараона Ехнатон – син на царица Тий.

Но кичур коса, открит в малък ковчег с надпис, посочващ имената на кралица Тий, ​​се оказал почти перфектно съвпадение с косата на Старата дама.

А през 2010 г. ДНК анализът потвърждава, че останките принадлежат на дъщерята на Юя и Туя.

Учените също са реконструирали лицата на Тутанкамон и неговия баща фараон Ехнатон, показвайки, че имат сходни черти. Изследователите използвали череп, открит в Долината на царете преди почти 100 години, за да съчетаят външния вид на фараона Ехнатон, управлявал от 1353 г. пр.н.е. до 1335 г. пр.н.е.

Цифровото изображение на Ехнатон е създадено от Изследователския център по съдебна антропология, палеопатология, биоархеология (FAPAB) в Сицилия, който използва череп от мумия, открита през 1907 г.

Ехнатон се жени за една от сестрите си, която ражда техния син, но в резултат на кръвосмесителната връзка Тутанкамон се ражда с множество здравословни проблеми, които експертите смятат, че са довели до ранната му смърт.

Реконструкция на лицето на Тутанкамон. Cicero Moraes et al. / Italian journal of anatomy and embryology

А реконструкцията на лицето и тялото му e дала бегла представа какви заболявания може да е претърпял.

„Виртуална аутопсия“, съставена от повече от 2000 компютърни сканирания, е извършена в тандем с генетичен анализ на семейството на Тутанкамон, който подкрепя доказателства, че родителите му са били брат и сестра.

Учените смятат, че това го е оставило с физически увреждания, предизвикани от хормонален дисбаланс. А семейната му история също може да е довела до преждевременната му смърт.