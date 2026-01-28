Спорт:

Рекет, посегателства, влияние - кой стои зад съдебната власт? Разказва София Бугор (ВИДЕО)

28 януари 2026, 19:30 часа 410 прочитания 0 коментара

"Филмът за дълбоката съдебна власт тръгна от една ситуация в българската съдебна система и тя е свързана с това, че г-н Сарафов вече шест месеца незаконно заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Идеята на филма е да повдигне гражданско участие".

Това заяви в предаването "Студио Actualno" София Бугор, граждански активист и автор на филма "Дълбоката съдебна власт", който се излъчва в социалните мрежи и платформи за видео разпространение.

Чия е властта?

София обясни, че идеята на продукцията е да проследи системните грешки в българската съдебна система през последните 35 години, "започвайки от неразкрити знакови убийства, неразкрити корупционни схеми, нито едно дело за купуване на гласове по избори".

"В този филм показваме как се изгражда една система от влияния - мрежата на Пепи Еврото, на Красьо Черния, на Мартин Божанов Нотариуса - тази система включва рекет, заплахи, физически посегателства. Виждаме как се изгражда една прокурорска диктатура - фигурата на главния се е издигнала до нещо абсолютно недосегаемо", сподели Бугор.

По думите ѝ Сарафов се страхува да загуби поста си, а и някой не му дава да си тръгне. Въпросът е кой?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Интервю предаване Студио Actualno София Бугор
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес