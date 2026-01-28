Лайфстайл:

Зорница София за "3.0 килограма щастие": Филм за любовта и трудните решения (ВИДЕО)

28 януари 2026, 14:06 часа 346 прочитания 0 коментара

Новият филм "3.0 килограма щастие" на режисьора Зорница София, тръгва по кината от 30 януари. Сюжетът проследява историята на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство. Бети преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това.

Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях.

Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор, са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране. "3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор.

"То е толкова абсурдно като ситуация, че ако го бяхме представили като драма, рискувахме никой да не му повярва. Аз самата много харесвам хумор и не просто харесвам микса от жанрове, но и не вярвам на истории, които са разказани само драматично, защото животът не е такъв...И ми се експериментираше. Уморих се от драма", сподели Зорница София в предаването "Студио Actualno".  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален филмов център, Община Бургас и Азербайджанската Филмова Агенция и събира на едно място актьорите Дария Симеонова, Владимир Зомбори, Стефка Янорова и Герасим Георгиев - Геро. Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев.

A коя е истинската история, която вдъхновява сюжета на филма - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
филм Студио Actualno Зорница София Попганчева 3.0 килограма щастие
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес