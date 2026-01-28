Зорница София за "3.0 килограма щастие": Филм за любовта и трудните решения (ВИДЕО)

Новият филм "3.0 килограма щастие" на режисьора Зорница София, тръгва по кината от 30 януари. Сюжетът проследява историята на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство. Бети преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това.

Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях.

Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор, са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране. "3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор.

"То е толкова абсурдно като ситуация, че ако го бяхме представили като драма, рискувахме никой да не му повярва. Аз самата много харесвам хумор и не просто харесвам микса от жанрове, но и не вярвам на истории, които са разказани само драматично, защото животът не е такъв...И ми се експериментираше. Уморих се от драма", сподели Зорница София в предаването "Студио Actualno".

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален филмов център, Община Бургас и Азербайджанската Филмова Агенция и събира на едно място актьорите Дария Симеонова, Владимир Зомбори, Стефка Янорова и Герасим Георгиев - Геро. Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев.

A коя е истинската история, която вдъхновява сюжета на филма - вижте в интервюто.