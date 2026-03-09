Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Саботажи, диверсии, мръсни пари: Руслан Трад обяснява как действа Иран (ВИДЕО)

09 март 2026, 18:30 часа 531 прочитания 0 коментара

Към момента няма с кого да се преговаря. Иран, САЩ и Израел не искат да преговарят, те не търсят примирие. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и експерт по военните конфликти в Близкия изток Руслан Трад, коментирайки събитията в Иран.

Целият район на Персийския залив е въвлечен в конфликта, казва Трад. Според него с този конфликт ще влезем и в лятото, като ескалацията върви в посока на района на Азербайджан. Там има мобилизация на армията. Има арести. Там наистина е имало подготовка на терористични атаки, като една от тях е планирала да удари тръбопровода, който доставя газ към Европа, обясни Трад.

По думите му насилието в Близкия изток има склонността да се прехвърли към Централна Азия, където има активен конфликт между талибаните и Пакистан. Цялата граница там е също военна зона, уточни журналистът.

Той посочи, че има отделни военни действия между пакистанската армия и сепаратистки групи. “На фона на този срив на сигурността, поне три конфликта могат да бъдат активирани”, прогнозира още експертът.

Според Руслан Трад с ракети Иран нямат кой-знае какъв шанс. Всякакви такива опити ще бъдат неутрализирани. Новият лидер обаче на Иран е интересна личност, която има много активи в Европа. Неговата финансова империя обхваща много сериозни луксозни имоти в Европа и активи в банки - говорим за милиони евро. Става дума за огромни средства, които потъват в Европа, които могат да бъдат използвани за прикритие на операции - например разполагане на специални екипи, които могат да ескалират и саботират, да организират действия към американски и израелски обекти. Възможно е да има натиск от европейските столици по този начин към САЩ и Израел - това също е сценарий, който не бива да се отхвърля, стана ясно още от думите на Трад.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Близък изток Интервю Иран Руслан Трад Студио Actualno
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес