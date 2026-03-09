Саботажи, диверсии, мръсни пари: Руслан Трад обяснява как действа Иран (ВИДЕО)

Към момента няма с кого да се преговаря. Иран, САЩ и Израел не искат да преговарят, те не търсят примирие. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и експерт по военните конфликти в Близкия изток Руслан Трад, коментирайки събитията в Иран.

Целият район на Персийския залив е въвлечен в конфликта, казва Трад. Според него с този конфликт ще влезем и в лятото, като ескалацията върви в посока на района на Азербайджан. Там има мобилизация на армията. Има арести. Там наистина е имало подготовка на терористични атаки, като една от тях е планирала да удари тръбопровода, който доставя газ към Европа, обясни Трад.

По думите му насилието в Близкия изток има склонността да се прехвърли към Централна Азия, където има активен конфликт между талибаните и Пакистан. Цялата граница там е също военна зона, уточни журналистът.

Той посочи, че има отделни военни действия между пакистанската армия и сепаратистки групи. “На фона на този срив на сигурността, поне три конфликта могат да бъдат активирани”, прогнозира още експертът.

Според Руслан Трад с ракети Иран нямат кой-знае какъв шанс. Всякакви такива опити ще бъдат неутрализирани. Новият лидер обаче на Иран е интересна личност, която има много активи в Европа. Неговата финансова империя обхваща много сериозни луксозни имоти в Европа и активи в банки - говорим за милиони евро. Става дума за огромни средства, които потъват в Европа, които могат да бъдат използвани за прикритие на операции - например разполагане на специални екипи, които могат да ескалират и саботират, да организират действия към американски и израелски обекти. Възможно е да има натиск от европейските столици по този начин към САЩ и Израел - това също е сценарий, който не бива да се отхвърля, стана ясно още от думите на Трад.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.